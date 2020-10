Tharsis acudirá al Supremo tras la anulación de su segregación de Alosno por el TSJA

La Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que este viernes se ha pronunciado contra su segregación del término municipal de Alosno por el Decreto 182/2018 aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

El alcalde de la entidad, Lorenzo Gómez (PSOE), en declaraciones a Europa Press, ha indicado que el procedimiento continúa y presentarán un recurso de casación ante el Supremo y, si es admitido a trámite, estima que “habrá sobre un año o año y medio más de procedimiento”.

Esto para Gómez es “una batalla que va a ser interminable” y que hubiera sucedido independientemente del pronunciamiento del TSJA “porque la otra parte [la Asociación por Alosno] hubiera recurrido también” por lo que tenían “claro” que de cualquier manera “se hubiera acudido al Supremo”.

En este punto ha señalado que esta sentencia del TSJA ha supuesto “un palo histórico para el pueblo”, ya que es “un palo en la rueda muy importante en las aspiraciones de ser municipio”. Aunque aún no la ha analizado “en profundidad”, cree que no se ha estudiado, a su entender, “detenidamente” con “la importancia que tiene el tema y lo trascendental que es para la provincia”.

Lorenzo Gómez ha indicado que, aunque respeta la decisión del tribunal, consideran que el fallo es “carente de argumentos”, por lo que no están “en absoluto de acuerdo”, ya que “no se valoran en profundidad los argumentos que todas las partes han expuesto” y creen que la sentencia “no discute la trama económica ni de reparto ni nada” sino que “habla de que el pueblo no tiene 5.000 habitantes”, algo que no comprende, “ya que de los otros siete pueblos segregados en Andalucía, el segundo más grande era Tharsis”.

Lorenzo Gómez cree que la sentencia “no valora en profundidad los argumentos expuestos”

En este sentido, Gómez ha apuntado que el TSJA se fija en unos argumentos que la ley a la que se acogieron para ese procedimiento “no contempla” y que “ni la misma Asociación por Alosno lo argumenta en su recurso”, por lo que irán al Supremo “sin duda alguna”, puesto que los otros municipios segregados “se han acogido a la misma para iniciar sus procedimientos como marca la normativa”.

Por esto, ha reiterado que no comprende que el fallo “se base exclusivamente en el punto de los habitantes” y que “no discute ningún punto más como la delimitación territorial, el reparto económico o las causas culturales. Eso lo da por válido”.

Durante la mañana de ayer se conoció que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso presentado por la Asociación por Alosno y anula el Decreto 182/2018 de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía que aprobó la creación del municipio de Tharsis por segregación del término municipal de Alosno.

La sentencia estima el recurso presentado por la asociación, ya que “se mantiene en la demanda el incumplimiento del requisito de población, al menos 5.000 habitantes exigido en el artículo 13.2 de la Ley 7/85 para la constitución de nuevos municipios”.

Del mismo modo, la sentencia señala que “en el caso de autos, no existía reconocido en el momento de la entrada en vigor de la Ley 27/13, ningún derecho a la creación del nuevo municipio, sino que no era más que una mera expectativa de la ELA la creación de un nuevo municipio por segregación, pero para ello debía apreciarse el cumplimiento de todos los requisitos legales, y sin que deba olvidarse que la creación de un nuevo municipio por segregación, tenía la consideración de carácter excepcional, en el art.93.2 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía”.

Otros siete municipios se segregaron con el mismo decreto, seis de ellos menores que Tharsis

Además, remarca que “al no haber nacido el derecho, sino tan solo existir una mera expectativa” se recoge que “no puede entenderse que existe una aplicación retroactiva de la ley sino precisamente la aplicación de la ley vigente para el reconocimiento de un derecho”, como es la creación de un municipio, “declaración que se efectúa estando vigente la reforma introducida por la Ley 27/13 y que resulta aplicable al ser la legislación en vigor en dicho momento”.

La Junta de Andalucía aprobó esta segregación del municipio de Tharsis de Alosno el 2 de octubre de 2018 en Consejo de Gobierno por el Decreto 182/2018, junto a otros siete municipios andaluces, entre los que también se encontraba la localidad onubense de La Zarza-Perrunal.

Suspensión cautelar para Tharsis

Tras ser aprobada, la Asociación por Alosno presentó un recurso contencioso en diciembre de ese mismo año por el que TSJA decidió suspender cautelarmente el decreto de la Junta de Andalucía en tanto que se resolvía el recurso. Esta suspensión cautelar fue confirmada en marzo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de Justicia de Andalucía, por auto del 25 de febrero, rechazado los recursos presentados por la Junta y por los ayuntamientos de Alosno y Tharsis contra la medida.

El recurso interpuesto por la Asociación por Alosno aportaba diferente documentación preliminar “para argumentar la situación de menoscabo económico creado en la localidad tras la segregación de Tharsis”, señaló la asociación, objetando que el municipio matriz de Alosno “se verá afectado notablemente de forma negativa en la estructura de gastos por habitante que es lo realmente determinante en la viabilidad financiera de un municipio”.

El decreto de la Junta de Andalucía sobre la segregación generó cierto clima de crispación entonces tanto en Alosno como en Tharsis con movilizaciones vecinales en uno y otro sentido, pero hay que tener en cuenta que la segregación también contaba con apoyo en el propio municipio matriz.