Segundo congreso de drones en Huelva para la agricultura de precisión

El Centro Agroexperimental de Empresas de la Diputación de Huelva acoge estos jueves y viernes la segunda edición del Congreso de Drones en Situaciones de Emergencias Simuladas y Uso Aplicado a la Agricultura, Emerdrone 2022, organizado por la empresa onubense Alaire Pilotos. La iniciativa cuenta con con el patrocinio de la institución provincial, como ya hiciera en el año 2019 con Emerdrone I, celebrado en Huelva de forma pionera y que generó un impacto económico valorado en más de 260.000 euros.

Este segundo congreso, que regresa tras dos años de pandemia, ha sido inaugurado por el vicepresidente de Innovación Económica y Social, Juan Antonio García, quien ha destacado “la importancia de este congreso, con el que vamos a volver a posicionar a Huelva a la vanguardia de las novedades tecnológicas de un sector de máxima actualidad y en pleno desarrollo, ya que la funcionalidad de los drones y su operatividad arrojan unas cifras prometedoras para este sector y pronostican un nicho de empleo y economía que no podemos dejar pasar”.

Como ha indicado el vicepresidente, “desde la Diputación de Huelva queremos acercar esta nueva herramienta del siglo XXI, como ya se le llama, a toda la provincia, conscientes de su importancia en la transformación digital y las aplicaciones que cada día aparecen en el uso de estas aeronaves no tripuladas, como situaciones de emergencia, construcción, movilidad, comercio, logística, mantenimiento o inspecciones , destacando su uso en agricultura, prevención de incendios y ruralidad y territorio, al contar Huelva con un 25% de su superficie de cultivos y más de un 50% de uso forestal”.

García ha subrayado que “Huelva va a contar próximamente con el proyecto CEUS, el Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No Tripulados en Moguer, con el objetivo de convertirse en el mejor Centro de Excelencia Europeo de Sistemas no Tripulados y en referencia internacional para aviones no tripulados, lo que posiciona aún más a la provincia de Huelva a la vanguardia de esta tecnología”.

La responsable de Alaire Pilotos –empresa instalada en el Centro Agroexperimental de Empresas- y coordinadora del congreso, Blanca Vera, ha incidido en que la jornada “va a ser muy interesante teniendo en cuenta que está aquí presente la élite en el mundo de los drones”, agradeciendo a la institución provincial “que nos dé la oportunidad de sacar partido a algo tan importante con que contamos en nuestra provincia: un cielo limpio en cuanto a normativa europea, donde volar sin ningún tipo de restricción”.

En este segundo congreso, con participación tanto presencial como online, están presentes 17 empresas del sector en disciplinas tan diferentes como la seguridad, el salvamento o la protección contra incendios. Cuenta con más de 300 profesionales inscritos, algunos de ellos desde Bogotá, Costa Rica, México, Guatemala o Perú, lo que otorga a este evento una dimensión internacional y refleja el grado de interés que suscita esta temática.

Durante las jornadas se están impartiendo una amplio número de conferencias por ponentes con alto nivel de cualificación, así como seis talleres prácticos de emergencias para los profesionales. También se van a entregar reconocimientos a empresas destacadas en el trabajo y desarrollo de esta nueva industria, por ser pioneras en implantar Inteligencia Artificial para salvamento, por utilizar tecnología cien por cien española o por desarrollar sistemas de control de masas y seguridad.

Los drones se han convertido en una herramienta esencial en campos tan diversos como la defensa, la seguridad y el salvamento, la prevención de incendios forestales, la logística, permitiendo una nueva vía de conexión con las zonas rurales, garantizando la cohesión social y territorial.

La agricultura pionera y avanzada de Huelva ya practica con los drones y sus ventajas, sobre todo a nivel económico para el agricultor, por la mayor eficiencia y precisión en la fumigación o fertilización, el monitoreo de grandes parcelas o control de plagas. La recogida de fruta, tan importante en nuestra provincia, es otra actividad en las que los drones se están iniciando, sumando hacia una economía sostenible y verde, que nos permita fortalecer aún más nuestro sector agroalimentario.

Tanto es así que organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) consideran los drones como un elemento decisivo en la lucha para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030.

España está entre las 10 potencias mundiales y Andalucía es la segunda comunidad referente, tanto en operadores como en pilotos. Huelva ha pasado en cuatro años a contar con 12 empresas de drones. De los más de 3.000 operadores nacionales, aproximadamente el 20% son andaluces. Con una expectativa de crecimiento que le permitirá alcanzar un impacto económico de 1.220 millones de euros en 2035, su relevancia ha tenido como consecuencia un Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil de los Drones en España.

La Diputación de Huelva muestra su apoyo y acompañamiento al sector con iniciativas como esta, que enlaza con los objetivos del Plan Estratégico Huelva Smart, diseñado para marcar el desarrollo presente y futuro de la provincia.