Punta Umbría amplía el horario de bares y terrazas las noches del fin de semana en verano

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, y el titular de la recién creada concejalía de Hostelería, José Antonio Flores Belmonte, han anunciado este viernes que el Ayuntamiento ha aprobado un decreto por el que se amplía en dos horas y "de forma excepcional" el horario de apertura de los establecimientos de hostelería y de ocio del municipio durante los fines de semana del verano.

Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño, se trata de una de sus "promesas", la de ampliar el horario de apertura de la hostelería y el ocio los viernes y sábados del verano, ya que estos días "deben ser considerados como fiestas populares a efectos de cierre, dadas las características de nuestro municipio y atendiendo a que la Ley permite esta excepción en un total de 20 días al año".

Así, los establecimientos de hostelería y ocio de Punta Umbría podrán abrir este verano hasta las 4:00 los viernes y sábados desde el 30 de junio hasta el 26 de agosto, en lugar de hacerlo hasta las 2:00 como lo hacían hasta el momento. No obstante, la ampliación horaria no será extensiva a las terrazas y veladores, no pudiendo exceder su horario de las 2:00.

Tal y como se recoge en el texto, "considerando las singulares características que concurren en la época estival en un municipio como Punta Umbría, resulta necesario y conveniente potenciar este sector adoptando medidas que incrementen y mejoren el comercio, el consumo, el ocio y las alterativas de disfrute lúdico-sociales".

La medida cuenta con el informe favorable de Medio Ambiente, así como con un informe jurídico, en el que se considera que atendiendo al Decreto 155/2018 de 31 de julio, sobre el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, "los ayuntamientos podrán ampliar, con carácter excepcional u ocasional para todo su término municipal o para zonas concretas del mismo, los horarios generales de cierre de los establecimientos públicos durante la celebración de actividades, fiestas populares o tradicionales, haciendo compatible, en todo caso, su desarrollo con la aplicación de las normas vigentes en materia de contaminación acústica".

La modificación se comunicará ahora a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en la provincia, para que sea efectiva.

De forma paralela a esta modificación, el alcalde ha anunciado que "se va a modernizar la regulación de las terrazas y a crear una Ordenanza que las regule, porque la actual normativa está obsoleta", con la intención de "compaginar el ocio, el negocio y el respeto al descanso".

Para explicar todas la novedades, tanto el primer edil como el concejal delegado de Hostelería se reunirán la semana próxima con hosteleros de Punta Umbría.

Chiringuitos

Por otra parte, preguntado por los negocios de hostelería en la playa, el alcalde ha adelantado que el Ayuntamiento de Punta Umbría "junto con otros de la provincia de Huelva, va a impulsar una modificación legislativa para que se tengan en cuenta las especiales circunstancias de la Costa de la Luz en estos negocios".

"No pueden tener la misma norma los chiringuitos de una calita del Mediterráneo que los de una amplia playa de la costa onubense, es indudable que hay que imponer medidas correctoras", ha detallado, toda vez que ha explicado que "para dar seguridad jurídica a estas empresas y que tengan un marco adecuado", mantendrá la semana que viene una reunión con el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, Pedro Yórquez.