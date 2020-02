La Policía Local de Almonte realiza servicios en coches de más de diez años de antigüedad

El domingo pasado, por tercer fin se semana consecutivo, agentes de la Policía Local de Almonte pertenecientes al Sindicato Profesional de Policias Municipales de España-Andalucía (Sppme-A) se concentraron en la plaza Virgen del Rocío del municipio para hacer públicos su malestar y sus reivindicaciones.

Arropados por los ya conocidos y llamativos Minions policías, "que son los que están reforzando la seguridad", tiraron de silbatos y banderas para mostrar su disconformidad con sus actuales condiciones laborales ante la casa consistorial.

El delegado de Personal del Sppme-A en Almonte, Pepe Reina, expresó a través de Doñana TV el posicionamiento de la plantilla, que se resume en la reivindicación "de la dignidad de la Policía Local".

Entre la lucha del colectivo están las mejoras de las instalaciones y de los equipos: "Tenemos que cubrir tres núcleos de población, distantes unos con otros 30 kilómetros –caso de Matalascañas y Almonte– y los equipos que tenemos no están en condiciones para poder desarrollar nuestro trabajo con calidad y con un mínimo de seguridad".

Así, Reina precisó que "tenemos vehículos de más de diez años, la seguridad de las instalaciones no es la más adecuada". Las reyertas o tiroteos como los de los últimos días impulsan a los agentes a pedir al equipo de Gobierno presidido por Rocío del Mar Castellano "que se acrecienten las medidas de seguridad tanto en Jefatura, personal y medios de trabajo dignos".

Manuel Ángel Fernández “Estamos trabajando mucho, como en la mejora de la plantilla, pero todo lleva un proceso y es lento"

El concejal de Seguridad Ciudadana de Almonte, Manuel Ángel Fernández, reconoce la antigüedad de la flota de coches y motos, pero avanza a Huelva Información que la semana pasada ya se aprobó por la Junta de Gobierno el nuevo Pliego de Vehículos. Este, dotado con más de 200.000 euros, permitirá aportar a los medios actuales "aproximadamente una decena de motos, coches, quads para la playa y una pick-up".

Estos nuevos medios para la Policía estarán disponibles, calcula el edil, "antes de verano e incluso antes de que acabe la primavera", teniendo en cuenta que en breve el pliego irá a la mesa de contratación y solo quedará adjudicarlo a la empresa que mejor oferta presente. Los nuevos vehículos dispondrán de "todo lo que necesitan, incluso mamparas de seguridad". Por todo, insiste en que “estamos trabajando mucho, como en la mejora de la plantilla, pero todo lleva un proceso y es lento”.

La fuerza sindical mayoritaria señala por otra parte que "llevamos más de 30 años siendo ninguneados por todos los equipos de Gobierno que han pasado por este Ayuntamiento; hasta la fecha, nunca se nos ha valorado nuestro trabajo".

Esta afirmación la basa el delegado de Personal del Sppme-A almonteño en que "la Policía desempeña unos trabajos los cuales no están recogidos o no vienen valorados en su complemento específico, que es lo que estamos intentando conseguir".

Admite que sí existe una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) para el cuerpo policial municipal, unas "fichas" donde se especifican los puntos que corresponden a cada categoría profesional, "pero aún no sabemos en cuánto se van a convertir esos puntos y es lo que estamos intentando negociar con el equipo de Gobierno".

Pepe Reina "Queremos que se acrecienten las medidas de seguridad y medios de trabajo dignos”

Más allá de la VPT, la fuerza sindical evidenció que otro de los pilares de su lucha es que "de una vez por todas este Ayuntamiento se acoja a la mejora social por incapacidad temporal" que aprobó el Estado el 31 de julio del año 2018.

En este sentido, el portavoz de los agentes recordó que tanto el Ayuntamiento de Almonte como otros andaluces "son los últimos que hasta la fecha no se han acogido a esta mejora", que además no solo tendría buenas consecuencias para el colectivo policial, "sino para todo el conjunto de trabajadores del Ayuntamiento". Estas significan que no se produce ninguna penalización en el sueldo del trabajador por estar de baja.

Finalmente, tal y como recalcaron desde la céntrica plaza de la localidad, los policías locales quieren la revisión de su calendario laboral. "El colectivo está sujeto a turnos, trabaja fines de semana, noches, Navidades, Año Nuevo o Reyes, y hay veces que nuestras reivindicaciones chocan con el Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento".

Es por ello que reclaman "un calendario laboral acorde a nuestras circunstancias", puesto que el actual es del año 2012 y "está obsoleto, no tiene nada que ver con el día a día" actual del Cuerpo.

Finalmente, Reina criticó ante este diario un comunicado de UGT por el que "se denuncia el trato de favor que el Ayuntamiento tiene con la Policía", algo que le ha sorprendido "porque lo que debe hacer ese sindicato es unirse a nuestra causa: lo que consigamos beneficiará a todo el mundo, no solo a la Policía, así que lo mejor que puede hacer es unirse este domingo a nuestra lucha para que tenga más fuerza".