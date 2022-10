El Parlamento Andaluz insta al Gobierno a terminar la presa de Alcolea

La Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz ha aprobado por doce votos a favor y cinco abstenciones una Proposición no de Ley, presentada por el Partido Popular, para instar al Gobierno central a que reanude las obras de la presa de Alcolea. Además, el PSOE presentó una enmienda a la PNL que finalmente fue rechazada.

La parlamentaria del PP Berta Centeno ha defendido esta PNL alegando que la presa de Alcolea, sobre el río Odiel, es una "infraestructura básica para el futuro de la agricultura de Huelva y su desarrollo socioeconómico", puesto que con sus 246 hectómetros cúbicos "va a garantizar no solo el abastecimiento a la ciudad, sino a la industria onubense y va a posibilitar poner en funcionamiento un número importante de hectáreas en regadío, además de evitar inundaciones".

Además, ha incidido en que es una obra hidráulica declarada de Interés General del Estado cuya construcción "comenzó en 2012, actualmente se encuentra en el 22% de ejecución y tan solo le falta dos años de obras", toda vez que ha subrayado que su Declaración de Impacto Ambiental está vigente, por lo que "no requiere de más estudios y tiene financiación propia".

"La Junta de Andalucía, que está auxiliando al Estado en la financiación de 50 por ciento de su construcción, ha pedido en reiteradas ocasiones que se reanuden las obras de esta presa, pero no ha tenido contestación positiva, sino todo lo contrario, ya que ha decidido unilateralmente retrasar la licitación de estas obras tan necesarias no solo para mitigar el riesgo de inundaciones, sino para el abastecimiento, el regadío, e incluso para alcanzar objetivos medioambientales fundamentales para Doñana a través del trasvase", ha expuesto.

Asimismo, Centeno ha subrayado que de ella "depende mejorar la seguridad y salud hídrica de la provincia e incrementar la garantía de suministro de agua potable al Condado de Huelva y a la tan necesaria sustitución de las aguas subterráneas por superficiales en Doñana".

Además, la parlamentaria ha indicado que "prueba de la importancia" de esta obra es la "reivindicación" de la Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva (Coprehu), a la que se ha sumado el PP, que han manifestado que "van a ejercer incluso sus derechos ante los tribunales por los retrasos en esta infraestructura".

Por su parte, el parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha insistido en que "Huelva es todo un clamor pidiendo la terminación de las obras de la presa de Alcolea" por lo que las razones que viene esgrimiendo el Gobierno de España" parecen carecer de justificación sólida", ya que los informes de la calidad de las aguas emitidos por el Cedex "están siendo contestados por otros muchos expertos".

Asimismo, el parlamentario de Vox ha criticado que "el sometimiento a las políticas verdes con una sumisión plena a la agenda 2030 que criminaliza la construcción de embalses justifica esta actuación del Gobierno", toda vez que ha subrayado que "esto no puede servir de excusa absolutaria al Gobierno de la Junta que ha perdido más de tres años sin afrontar sus propias responsabilidades en materia de obras hidráulicas".

Enmienda del PSOE

Por su parte, el parlamentario del PSOE Mario Jiménez ha manifestado que su formación está "convencida de la necesidad de poner a la mayor brevedad posible la licitación para la reanudación de esta obra" que tiene, además, "sello socialista, siendo una administración del PP la que obstaculizó la misma".

Jiménez ha reafirmado que es una "obra indispensable para la regulación hídrica de la provincia para garantizar la actividad industrial y hacer viable que el uso del agua en la zona de Doñana sea superficial". Por ello, Jiménez ha explicado que se ha trasladado una enmienda a la Proposición no de Ley para "que se tenga en cuenta y no se hagan oídos sordos", a que en 2020 la Junta "aprobó el Esquema Provisional para el Plan Hidrológico del Tinto-Odiel-Piedras, y en 2021 se aprobó el plan definitivo en el que establecieron la necesidad de abordar la situación de la calidad de las aguas por la cercanía de instalaciones mineras", de modo que esa agua "responda a los parámetros de calidad que establece la norma".

"Lo que nosotros hemos establecido al PP es que asuma su responsabilidad y elabore un informe de la situación de las aguas y que se comprometa a la ejecución inmediata, en paralelo a la presa, de las actuaciones que sean indispensables para que, en función de la mejor técnica disponible, esa agua cumpla con los parámetros de calidad para su uso en el riego y abastecimiento", ha detallado. Por ello, Jiménez ha insistido en que "hacer la cosas de una manera precipitada buscando solo el titular, sin tener en cuenta todos los factores que influyen en una actuación concreta y haciendo demagogia solo puede llevar a la Junta Andalucía y al Partido Popular a la misma situación de engaño y de frustración que se ha producido con el Plan de la Corona Norte de Doñana".

"Por lo que hoy en el Parlamento hemos pedimos al Gobierno que ponga en marcha de manera inmediata las obras de la presa de Alcolea, pero que se haga con plena garantía y seguridad jurídica que otorgue la verificación de la Junta, que se elabore un informe y esta se comprometa para abordar todas las actuaciones precisas para conseguir la calidad necesaria del agua", ha concluido.

No obstante, el PP no ha aceptado la enmienda del PSOE para que la petición "no esté condicionada bajo el planteamiento socialista", cuando "es lo que ha estado pidiendo todos los grupos hasta hace media hora", toda vez que se ha preguntado "por qué poner en duda los informes de una obra con su DIA vigente".