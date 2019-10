Las ONG buscan ayudas para atender a los damnificados por el incendio de Lepe

El desalojo del asentamiento chabolista que el pasado lunes fue prácticamente arrasado en su totalidad por el mayor incendio en un campamento de estas características de la provincia de Huelva no “acabará con el problema del chabolismo”.

Así lo ha señalado a Huelva Información Javier Pérez Cepero, Coordinador Autonómico de Andalucía y Ceuta de la fundación Cepaim, Convivencia y Cohesión Social, una de las entidades que lleva años trabajando en los asentamientos de la provincia onubense y que estos días está prestando apoyo a los casi 200 afectados por el incendio de Lepe.

Y es que para Pérez Cepero, en base a la “amplia experiencia” en este tipo de situaciones con la que cuenta la organización social a la que representa, a los afectados “lo único que les queda es irse a otros asentamientos cada vez que se produce un desalojo de estas características” ya que “en algún lugar tienen que vivir, y no tienen otros recursos”.

Así, tras el vallado perimetral del terreno donde se encontraba el asentamiento calcinado que ha instalado la propiedad del mismo en colaboración con el Ayuntamiento de Lepe; los vigilantes de seguridad privada desplegados alrededor de dicho punto; y la demolición con maquinaria pesada de las pocas chabolas que no fueron afectadas por las llamas, “a medida que vaya pasando el tiempo los afectados verán que no pueden acceder a dichos terrenos, por lo que no les quedará otra que instalarse en otro lugar”, ha insistido el responsable de Cepaim.

Las organizaciones sociales aseguran que desalojar el asentamiento no acabará con el chabolismo

Según Javier Pérez, la ayuda que su organización está prestando desde la noche del pasado lunes a los afectados se centra en la “planificación” de la tramitación necesaria “para que recuperen la documentación que han perdido como consecuencia del incendio, especialmente los pasaportes”, para lo cual un total de seis personas de Cepaim aún continuaban hasta ayer recogiendo sus demandas. “De ahí que aún no estemos en disposición de ofrecer datos concretos en este sentido”, concluyó.

Por su parte, Cruz Roja Huelva, otra de las organizaciones que trabaja sobre el terreno desde la misma noche del incendio, ha precisado al respecto que dicha entidad “no puede llegar como institución a la problemática tan grande que estas personas tienen desde el punto de vista habitacional”, las cuales si antes del incendio “ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, ahora están en extrema vulnerabilidad”.

Así lo ha señalado Rocío Pichardo, responsable del Área de Migraciones de Cruz Roja Huelva, que ha concretado que ante la gravedad de la situación dicha entidad organizó un “dispositivo de emergencia” la misma noche del incendio encaminado a “prestar apoyo y ofrecer acompañamiento psicológico a los damnificados”.

Pichardo ha concretado la ayuda de Cruz Roja, hasta ayer jueves, en el reparto de un total de 148 kits de emergencia con ayuda de primera necesidad durante la misma noche del incendio. A ello se suma la gestión de la tramitación de un total de 85 pasaportes, o de una treintena de tarjetas sanitarias, entre otros documentos; así como la atención de cinco solicitudes de tratamiento médico por parte de otros tantos afectados.

No obstante, añadió, desde la sede de Cruz Roja en Lepe “seguimos atendiendo las necesidades de estas personas, y recogiendo sus demandas en relación a lo que perdieron en el incendio”.

La responsable del Área de Migraciones de Cruz Roja Huelva también ha indicado que la misma noche del incendio trabajaron sobre el terreno una decena de personas de dicha entidad: tres técnicos y siete voluntarios; el martes un total de once personas: cuatro técnicos y siete voluntarios; y las dos jornadas siguientes dos técnicos y tres voluntarios cada día.

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) como hicieron el miércoles distintas organizaciones sociales, se sumó ayer jueves a la petición a las administraciones autonómica y local para buscar una “solución real” a los asentamientos. El sindicato exigió en un comunicado una solución para las miles de personas que viven en los asentamientos, advirtiendo que “en cualquier momento puede producirse una catástrofe humana”.

Por otra parte, fuentes de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias han señalado a este periódico en relación al incendio del pasado lunes en el asentamiento de Lepe que, “codo con codo” con las entidades sociales que operan en la zona, se está trabajando actualmente en la búsqueda de una “solución habitacional”, de momento para las 20 mujeres que vivían en el campamento y que actualmente están realojadas junto con el resto de afectados en el estadio de fútbol Ciudad de Lepe.

Una medida que, según las mismas fuentes, responde a que se trata del “colectivo más vulnerable”, y por ello las entidades sociales están dando prioridad “con los recursos de que disponen” a buscar una solución a esta veintena de mujeres. “De momento, es lo primero que se está atajando –prosiguen– con la idea de seguir trabajando después en dar una solución al resto de afectados”.

Sobre el hecho de hacerlo a través de las entidades sociales, según indican las fuentes de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias consultadas por este diario, responde a que “nosotros como administración con competencias en materia de integración no disponemos de recursos directos para ello, sino que tenemos que hacerlo a través de las entidades sociales a las que subvencionamos para tales fines, y con las que, por tanto, estamos en contacto diario”.

La Dirección General ha hecho hincapié en la necesidad de que se investiguen y esclarezcan las causas de este y del resto de incendios que se producen habitualmente en los asentamientos, de los cuales “llevamos ya una treintena”.