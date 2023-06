La ONCE estrena sede y directora en La Palma del Condado

La ONCE inicia una nueva etapa en la Palma del Condado con una nueva sede y nueva directora, Leonor Correa, que ha sido nombrada por la Delegación de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, en sustitución de Inmaculada Adrián.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y la primera teniente de alcalde, de Desarrollo Local, Emprendimiento, Gobierno Interior, Proyectos Europeos, Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de La Palma del Condado, Rocío Moreno Domínguez, inauguraron este martes las nuevas instalaciones de la Organización en la localidad onubense -un espacio moderno de una sola planta y máxima accesibilidad, ubicada en la Ronda de los Legionarios, número 12- y asistieron a la presentación en sociedad de la nueva directora.

Afiliada a la ONCE desde 1991 por pérdida de agudeza visual binocular grave, provocada por un desprendimiento de retina, Leonor Correa es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y ha formado parte del Programa Conecting Talent del Grupo Social ONCE, en el que participó en el diseño de nuevas herramientas para acercar a los jóvenes a las nuevas tecnologías. Correa inició su trayectoria laboral dentro de la ONCE como vendedora en la capital andaluza de 2018 a 2021 y desde ese año hasta su incorporación en La Palma en El Puerto de Santa María (Cádiz).

En el acto que simboliza el arranque de esta nueva etapa participaron el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la subdelegada María Martínez, el director de la ONCE en Huelva, Francisco García Soriano y el vicepresidente del Consejo Territorial ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Fermín Navarro, junto al alcalde de La Palma del Condado, Manuel García.

La ONCE cuenta en La Palma del Condado con 261 afiliados y 88 vendedores de los 1.013 afiliados y 370 vendedores que hay en la provincia de Huelva.