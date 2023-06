Andrea y Carolina, las dos estudiantes de Huelva que harán la Selectividad con el apoyo de la ONCE

Los estudiantes de Huelva se juegan su futuro los próximos 13, 14 y 15 de junio. La Selectividad (PEvAU) está a la vuelta de la esquina y este año un total de 2.459 jóvenes se enfrentarán a los temidos exámenes de acceso a la Universidad en la provincia. Entre todos ellos están también Andrea y Carolina. Dos de las tres onubenses que se presentarán este 2023 con el apoyo de la ONCE.

Estas alumnas con discapacidad visual harán sus exámenes los mismos días que el resto pero en un aula concreta para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), ubicada en la Facultad de Derecho del Campus del Carmen, junto a casi otras cincuenta personas.

Andrea y Carolina han preparado sus exámenes de Selectividad durante este curso con el apoyo específico de José Luis Pérez Sánchez, profesional del Departamento de Atención Educativa de la ONCE. Él se ha encargado de acompañarlas con la premisa máxima de garantizarles el acceso a la información y ofrecerles todas las herramientas necesarias para cursar plenamente el último curso del bachillerato.

Ambas han acudido cada día a sus institutos junto al resto de compañeros y han preparado sus exámenes como cualquier otro alumno, pero con el apoyo añadido del personal de la ONCE. La organización pretende con este acompañamiento ofrecer una atención complementaria, para conseguir la inclusión en todos los ámbitos (tanto dentro como fuera del aula, en lo académico y en lo social -recreo, deporte, ocio y tiempo libre-). Por ello, consideran fundamental que los recursos didácticos y las herramientas tecnológicas utilizadas en los centros respeten los principios de accesibilidad y diseño para todos.

"Nosotros hacemos un asesoramiento, tanto al alumnado como al profesorado, sobre las herramientas específicas que necesitan. Las dos estudiantes que se presentan ahora, por ejemplo, son alumnas con una deficiencia visual grave, pero no son ciegas totales. Por ello, no trabajan con braille y hemos centrado los esfuerzos en las medidas de acceso y las adaptaciones curriculares. Que usen medios electrónicos, por ejemplo. Hay alumnos que usan a lo mejor otro tipo de calculadora para ver mejor o un tamaño de letra más grande y con más contraste. Estas son medidas que se tienen que aplicar tanto en los exámenes del instituto como en la Selectividad", cuenta José Luis.

Además, durante el resto del curso, con este tipo de alumnos, desde la ONCE también trabajan otras áreas como la autonomía personal, la competencia social, la diflotecnología, los desplazamientos... "Intentamos que todo fluya, lo que pasa es que los alumnos de Selectividad si ya han trabajado esto previamente en la escuela, tienen ya sus herramientas muy adquiridas y saben usarlas correctamente, tanto personalmente como en el estudio", explica. Durante este curso preparatorio de la Selectividad, José Luis ha mantenido un contacto permanente, tanto con las tres estudiantes como con sus profesores, orientadores y padres.

Andrea Martín tiene 21 años, es de Huelva y lleva en la ONCE cuatro años a causa de la enfermedad de Stargardt (una enfermedad ocular genética poco común). Esta patología hace que con la luz tenga una mayor dificultad para ver. "Quiero estudiar Física y la ONCE me ha ayudado a buscar las universidades adaptadas a mis circunstancias para realizar los estudios, me han aconsejado sobre qué asignaturas escoger, si voy o no a tener problemas, hasta han concertado una cita con la universidad a la que quiero ir", cuenta con entusiasmo. Andrea, que ha realizado el Bachillerato en el Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP) de la capital, en La Orden, cuenta que su ilusión es estudiar en la Universidad de Granada. Nerviosa, porque se acerca la fecha de la Selectividad, asegura sentirse "muy satisfecha por el trabajo que ha hecho durante el curso".

Andrea en su examen la próxima semana podrá usar la calculadora de su teléfono móvil (para ver mejor los números) y, al igual que los estudiantes que están en su misma situación, dispondrán de más tiempo durante las pruebas. Por lo demás, todo será igual. El mismo examen y el mismo Tribunal. Eso sí, los correctores ya conocen los casos de estos alumnos y lo tienen en cuenta de cara a la evaluación. "Las ganas son muchas", dice, Andrea, y confía en que la PEvAU solo sea el primer paso para alcanzar su sueño. "Siempre he tenido interés por las cosas más allá de los libros, por eso me veo investigando en el futuro, como una gran científica", confiesa con una sonrisa en los labios.

En el IES Pablo Neruda, Carolina Marín, de 17 años, también se ve ya con un pie en la Universidad, donde, si aprueba la Selectividad, cursará Traducción e Interpretación para, posteriormente, hacer un Máster en Relaciones Internacionales. "Cada vez quedan menos días y los nervios están a flor de piel, aunque pienso ir a por todas", dice con firmeza. Carolina solo puede ver por un ojo y tiene un 10% de visión a causa de un glaucoma congénito, de nacimiento. Sin embargo, no existen los límites para ella. Con una mirada dulce a la par que valiente, celebra que, gracias a las operaciones ha podido tener algo de visión y ahora camina hacia su meta, dispuesta a triunfar y convencida de que es capaz de todo. "No sé si voy a estudiar chino o árabe. Me encantaría trabajar en una empresa en la que poder tratar las relaciones internacionales entre países y viajar alrededor del mundo".