Néstor Santos: "la costa de Huelva es un paraíso para la pesca recreativa"

No se puede hablar de pesca recreativa en la provincia de Huelva sin tener presente a Néstor Santos. Todo un referente para los aficionados a esta actividad, que un buen día decidió dejar los cabezos donde "felizmente" transcurrieron los primeros años de su más tierna infancia, en el barrio de El Conquero, donde nació y se crió, para sumergirse en lo más profundo de las aguas que riegan la costa onubense para iniciarse en el mundo de la pesca submarina.

Su afición por la pesca le viene pues desde que era un niño, en un principio por su padre, un enamorado de la náutica y que por tanto tenía barcos, y aunque la pesca no era su pasión, si la practicaba esporádicamente. "Alguna de esas veces me llevó, y solo me hizo falta eso para que me picase el gusanillo por esta afición", ha asegurado Néstor Santos a Huelva Información.

A continuación "una cosa sucedió a la otra", y así van ya más de 40 años, en los que la pesca recreativa y este onubense natural de El Conquero se han fundido de tal manera que es imposible distinguir donde empieza una y acaba la otra, o viceversa.

Y es que tras esas primeras experiencias junto con su padre, Santos empezó a relacionarse con otros chavales de su edad igualmente aficionados al mundo de la pesca, con los que frecuentaba la ría de Punta Umbría "con un aparejillo de boyas". Más adelante se desplazaba hasta el espigón de dicha localidad costera con su bicicleta, donde asegura que aprendió muchísimo "simplemente observando durante horas a los pescadores que frecuentaban dicho lugar".

Con la adolescencia y la juventud suele llegar la etapa de la aventura, cuando uno se come el mundo. En el caso de Néstor Santos ésta etapa vital no podía estar desligada de ninguna de las maneras de su auténtica pasión y se aficionó a la pesca submarina. Tenía 14 años y al principio las inmersiones eran a escasa profundidad, en el espigón de Punta Umbría, pero a los 18 años ya bajaba hasta los 15 metros en el de Huelva.

Recuerda esta época por varios motivos, pero especialmente por las numerosas capturas, sobre todo muchos robalos y de gran porte; porque "éramos aún muy pocos los aficionados a esta modalidad de pesca recreativa"; y sobre todo por los abundantes y buenos conocimientos que adquirió. Como él mismo subraya, la pesca submarina "me permitió observar el comportamiento de los peces en su hábitat, como se alimentan, como se mueven, como se relacionan con su medio, qué les atrae, qué les asusta…".

Pasaron los años y con 22 primaveras llegó la madurez para Néstor, que definitivamente encontró su lugar en el mundo de la pesca recreativa con la modalidad que le ha acompañado hasta el día de hoy, a sus 50 años: desde embarcación.

Para Néstor lo más bonito de la pesca está en la "dificultad que entraña". Y es que para él "se trata de una lucha o competición contra un medio que no es el tuyo y en el que tienes que hacerte una idea lo más aproximada posible de lo que hay en el fondo del mar porque no puedes verlo salvo con la sonda del barco, que es solo orientativa".

Otros elementos que para este prestigiado pescador onubense hacen atractiva dicha afición es la "tranquilidad y relax" que proporciona, la "desconexión" que permite de los problemas diarios, y en definitiva la "terapia" que supone. Finalmente subraya la "enorme satisfacción" que supone capturar una gran pieza, la cual "después te comes en casa con la familia o los amigos".

Aunque su auténtica pasión es la pesca desde embarcación, que por tanto es la que más ejercita, en realidad le gustan todas las modalidades: surfcasting, spinning y, "en general, todo lo relacionado con la actividad".

Sobre la especie que más le gusta capturar destaca el robalo, pero como le pasa con las distintas modalidades, no descarta nada: "si te gusta la pesca, creo que lo mejor es adaptarse a todo" afirma con rotundidad.

Por otra parte, aunque para Néstor Santos la costa onubense es en general un "auténtico paraíso" para la pesca recreativa, cada zona tiene unas características distintas, y en cada una suelen abundar diferentes especies: hacia poniente, tirando para Portugal, se dan más el pargo y la corvina, y hacia el este, para Matalascañas, la lubina.

No obstante Néstor afirma que se defiende prácticamente en cualquier punto del litoral onubense ya que su experiencia le lleva a "empezar cerca de la orilla, y en función de las capturas que voy obteniendo, avanzo hacia aguas más profundas". Además, añade, "cada vez quedan menos puntos donde sacar piezas grandes, lo que te obliga a desplazarte cada vez a aguas más profundas, con entre 40 y 50 metros".

Néstor afirma que "no hay trucos" en esto de la pesca, ya que todo está en "la experiencia, los años y las muchas horas dedicadas a esto", haciendo en este punto una salvedad para agradecer a su mujer y al resto de su familia por el tiempo que la pesca les priva de su compañía. Y es que, "si hay un truco, éste no es otro que practicar y practicar, observar y observar, aprender y aprender y, eso sí, planificar muy bien tu jornada de pesca".

En este sentido piensa que el día ideal de pesca es cuando sopla noroeste "fuertecito", que es "cuando el pescado está más tranquilo", y cuando además "no sale nadie a pescar". Y es que para él es fundamental "estar tranquilo y sin molestar a los peces, que saben más y son mucho más inteligentes de lo que nos pensamos".

Finalmente para Santos un buen pescador es sobre todo aquel que se preocupa por la conservación de los ecosistemas y del medioambiente, y por tanto quien no ensucia y no tira nada al mar: "el medio natural está en juego y, sin él, nos quedamos sin afición".

En este sentido también valora mucho el tamaño de las capturas. En su caso se ha especializado en las piezas de gran porte porque, entre otras cosas, "los peces más pequeños, aunque estén dentro de las tallas permitidas, hay que devolverlos al mar porque con el paso del tiempo serán grandes piezas". "Es absurdo llevarse un pargo de medio kilo, o incluso de un kilo, el cual en pocos años pesará 7 u 8 kilos. Lo contrario es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado", concluye.

La costa de Huelva tiene un potencial turístico para la pesca recreativa que aún no ha sido explotado

Para Néstor santos la costa de Huelva es un "auténtico paraíso" para la práctica de la pesca recreativa "con 150 kilómetros de excelentes playas, escolleras y un océano inmenso".

Sobre las playas señala que son espacios actualmente limitados en verano para la pesca por los bañistas, por lo que piensa que todos los Ayuntamientos costeros onubenses tendrían que hacer como el de Huelva, que ha acotado 2.000 metros de playa en la zona del Dique Juan Carlos I, reservados a la pesca recreativa.

También piensa que en materia de pesca tanto recreativa, como deportiva, la provincia de Huelva "tiene el mismo problema que con otros recursos: que cuenta con una gran potencialidad que no está siendo lo suficientemente explotada con fines turísticos". A pesar de ello, añade, actualmente "vienen a Huelva numerosos aficionados procedentes de todos los puntos de España solo en busca de grandes piezas". "Una buena gestión de dicho recurso -añade- movería muchísimo dinero, por lo que ojalá el día de mañana este recurso se explotase como se merece".

Escuela de Pesca Néstor Santos

Néstor Santos trabaja en la actualidad en hacer realidad un proyecto con el que se cumpliría uno de sus sueños: una escuela de pesca recreativa desde embarcación a través de la que poder trasladar sus inmensos conocimientos sobre la materia a las generaciones futuras.

La iniciativa ya está bastante adelantada y se destina tanto a personas aficionadas que desean ampliar sus conocimientos para tener clara la estrategia a seguir en una salida de pesca, como para aquellas que quieren que sus "infructuosas jornadas de pesca se transformen en divertidas y exitosas" ya que en el fondo se trata de "disfrutar aprendiendo los secretos de la pesca recreativa cambiando de perspectiva practicándola de manera responsable y sostenible".

Dicha escuela incluirá asesoramiento directo y prorrogable en el tiempo, con la posibilidad incluso de contestar cualquier duda durante una jornada de pesca, y una programación donde destaca el conocimiento de las distintas modalidades de pesca, el equipo necesario para la pesca desde embarcación, analizar si las condiciones son óptimas para una buena jornada de pesca, conocimiento de los escenarios y las costumbres y alimentación de la especie a seguir, los cebos o señuelos más aconsejables, manejo de los equipos electrónicos necesarios para pescar y conocimientos básicos para realizar un buen fondeo o garete, según la modalidad que se practique.