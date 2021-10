Nerva agradece la ayuda para remodelar la zona del parque de Sor Modesta afectada por la riada en 2019

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, agradece la ayuda económica recibida por Consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía para remodelar la zona del principal parque municipal de la localidad minera afectada por la gran riada de 2019, y aprovecha la visita del delegado territorial, Alfredo Martín, para pedirle que interceda con la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible para atender las demandas realizadas para el barranco de Santa María, con el objetivo de evitar nuevas inundaciones.

La partida presupuestaria concedida por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía para abordar estos trabajos asciende a 119.823,01 euros y para la ejecución de las obras, que se prolongará por espacio de unos cinco meses, se prevé la contratación de dos oficiales y cuatro peones.

Para Martín ha subrayado la importancia que las ayudas de este tipo tienen para recuperar los destrozos casados por catástrofes naturales. “Esta línea de ayudas se ha podido complementar con otros fondos que han quedado desierto, como la línea de vehículos y el sobrante del PFEA”, añade.

Por su parte, el alcalde, que ha valorado de forma positiva la visita del delegado, ha aprovechado la ocasión para pedirle a Marín que interceda con su homologo en la Delegación de Desarrollo Sostenible, José Enrique Borrallo, para que atienda las demandas realizadas por el primer edil nervense al respecto del barranco de Santa María con la intención de evitar futuras inundaciones.

El Parque Municipal Sor Modesta es uno de los espacios de ocio y esparcimiento más demandado en la vida pública de Nerva. Son numerosos los eventos que se desarrollan en este lugar fundamental para el pueblo, y sus instalaciones son el soporte de la mayor parte de la actividad cultural, algunas de las cuales ya se han considerado como tradición. La relevancia de este espacio público municipal se ha acentuado desde su reapertura en la primavera del 2019, tras una importante obra de remodelación ejecutada gracias a la primera fase del plan de Defensa Activa del Medio Ambiente (Plan Dama).

La inundación producida el 19 de diciembre del 2019 causó daños estructurales y no estructurales en estas instalaciones objeto de actuación. El Ayuntamiento de Nerva ya procedió en su momento al apuntalamiento de la edificación, garantizando la seguridad del mismo, así como la limpieza de escombro y enseres arrastrados por la riada bajo al inmueble. Ahora se acometerán las actuaciones en escenario, camerinos, aseos y vestuarios. Desde el Ayuntamiento de Nerva recuerdan que “hasta ahora no se ha tenido ningún tipo de ayuda y a día de hoy aún no se tiene constancia de actuaciones a desarrollar en el barranco de Santa María para evitar que se repita la misma historia”.

Hace una semana, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, recordaba a la Junta de Andalucía la imperiosa necesidad de abordar una solución definitiva al cauce del barranco de Santa María para evitar riadas tan graves como la ocurrida en diciembre de 2019. El primer edil solicitó por escrito a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible que, “con carácter urgente ordene revisar el cauce del arroyo de Santa María para su limpieza y retirada de material susceptible de provocar taponamientos que provoquen una nueva inundación en la localidad”.

Ayala ha aprovechado para recordar al delegado territorial, José Enrique Borrallo, que ya en las inundaciones sufridas el 19 de diciembre de 2019 se informó con anterioridad a la Administración regional de la necesidad de limpiar dicho cauce, habida cuanta del riesgo extremo de precipitaciones en aquellos momentos, y de la existencia de material proveniente del incendio ocurrido en agosto de 2018. “Después todos conocemos de sobra lo que ocurrió. La inactividad de esa administración devino en los fatales acontecimientos que sufrió la población”, recuerda.

Las reivindicaciones del alcalde de Nerva para actuar sobre el barranco de Santa María no son nuevas. Ya en octubre de 2018, con los socialistas al frente de la Junta, Ayala enviaba un escrito a la entonces Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio reiterando su preocupación por el alto riesgo de inundación que Nerva soporta con la llegada de cada otoño e invierno, incrementado sobremanera desde el incendio sufrido en la Sierra del Padre Caro.