Multitudinaria manifestación a las puertas del Parlamento para pedir el cierre del vertedero de Nerva

Cientos de personas procedentes de Nerva y otros municipios vecinos de la Cuenca Minera de Riotinto han participado esta tarde en la manifestación convocada por la Comisión por el Cierre del Vertedero, secundada por otras asociaciones y colectivos sociales de Huelva y Sevilla, en las inmediaciones del Parlamento de Andalucía. A las puertas de la sede parlamentaria, el que fuera Defensor del Pueblo Andaluz entre 1996 y 2013, José Chamizo, gran conocedor de la profunda división social que sufrió Nerva a causa de la instalación del vertedero coincidiendo con sus primeros años de mandato, ha pedido en nombre de todas las personas concentradas la clausura de la polémica instalación tras un cuarto de siglo de explotación.

Chamizo ha agradecido a la organización que hubiera pensado en él para manifestar el hastío que después de 25 años comienza a antojarse eterno para los nervenses: “Como siempre, como aprendí desde bien pequeñito en mi casa, de la mano de mis padres y como llevo haciendo durante los 72 años que contemplan mi existencia, mi compromiso con la gente de esta maravillosa tierra andaluza, es constante e innegociable. Nerva por tanto, ha ido, va e irá siempre conmigo, allá donde me lleven los avatares de la vida, donde mi voz pueda ser oída”.

En esa línea, el exdefensor del pueblo andaluz se felicitó de ver en Sevilla a tanta gente que, “ha venido a gritar alto y claro, que la situación que se vive en Nerva es insostenible, que veinticinco años de injusticia son suficientes y que en muy pocas ocasiones un pueblo se sintió tan abandonado a su suerte, tan alejado del calor y la empatía de sus gobernantes”. Para Chamizo ha sido reconfortante comprobar “cómo las personas que se manifiestan no se han desplazado hasta Sevilla para defender política alguna”. De igual forma, le ha sido muy gratificante evidenciar, “cómo las ideologías, al igual que las condiciones, las razas o las creencias, quedan en segundo plano cuando se trata de defender la salud y la dignidad de una tierra que, por su destacada aportación histórica y cultural, jamás mereció la humillación que viene soportando desde hace más de un cuarto de siglo”.

La manifestación a las puertas del Parlamento andaluz no ha tenido un señalamiento especial hacia nadie, pero si una exigencia general al solicitar a los parlamentarios que, “se remanguen, que se metan en faena, que hagan de una vez por todas honor a esa responsabilidad que libremente adquirieron para velar por intereses de una población y una comarca que parece abocada al olvido”. Por eso les piden que, “dejen de disimular como si aquí no sucediese nada y edifiquen sobre el dialogo una solución para Nerva, para esa situación insostenible, que obliga a los nervenses y a los demás vecinos de la zona, a vivir a 700 metros de miles y miles y miles y miles de toneladas de los residuos más tóxicos y peligrosos del mundo”.

Chamizo también tuvo palabras de recuerdo para aquellos antivertedero que “se fueron de esta vida maldiciendo la desgracia que caía sobre su pueblo sin poder ver su sueño cumplido, que se dejaron hasta el último aliento luchando con todas sus fuerzas porque este vertedero no se instalase en Nerva, y a los que el tiempo ha acabado dándoles la razón, cuánta razón tenían”.

Abrazado a ese recuerdo y responsabilizado por el futuro de quienes les sucederán, Chamizo abogó por la necesidad que “juntos alcemos la voz, para que de una vez por todas, el grito de desesperanza de los nervenses, de toda la comarca minera de Riotinto, traspase las puertas del Parlamento y que nuestros gobernantes sepan que el cierre del vertedero tiene que ser una realidad palpable lo más pronto posible, que nuestra ira e indignación se han transformado en valor y coraje, que ya no estamos dispuestos a seguir soportando más esta situación y que no vamos a parar hasta acabar con esta infamia”. Para concluir con contundencia: “Jamás una tierra fue tratada con tanto desprecio. Nerva no está en venta. ¡Cierre del vertedero, ya!”.

La Comisión por el cierre del vertedero está integrada por: Alternativa Ciudadana Nerva, Salud y Dignidad; Alternativa Ciudadana Riotinto, salud y dignidad; Antivertedero Nerva; Antivertedero Zalamea la Real; Convivencia Rural de Berrocal; Ecologistas en Acción-Huelva; Independientes Nerva, Izquierda Unida Nerva, Partido Socialista Obrero Español Nerva. Los representantes de todas estas organizaciones convocantes han coincidido en valorar de forma muy positiva la respuesta masiva de la ciudadanía y la unidad con la que abordan la situación 25 años después.

A la manifestación han acudido también alcaldes y concejales de los siete municipios que forman parte de la Cuenca Minera de Riotinto (Berrocal, Campofrío, El Campillo, La Granada de Riotinto, Minas de Riotinto, Nerva y Zalamea la Real), además de los primeros ediles de las localidades sevillanas limítrofes a la provincia onubense, Gonzalo Domínguez de El Castillo de las Guardas y Antonio López de El Madroño, que han destacado el consenso existente entre todas las fuerzas políticas y sociales de la zona para pedir al unísono la clausura de la instalación.

Al encuentro de las personas que se manifestaban a las puertas del Parlamento de Andalucía han salido algunos parlamentarios de la bancada de la izquierda para expresar su apoyo a las reivindicaciones expuestas por las organizaciones convocantes e interesados en conocer de primera mano la realidad nervense respecto al vertedero de residuos tóxicos.