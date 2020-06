Matalascañas es la primera playa que se abre al baño con el Plan de Contingencia

La playa de Matalascañas se abrió desde ayer al baño y a los deportes acuáticos, siendo la primera de la provincia que realiza la apertura “con todas las garantías sanitarias” al contar con el Plan de Contingencia contra el Covid-19 ya aprobado por la Junta de Andalucía y en funcionamiento. Además del personal de seguridad y limpieza que comienza ya su trabajo, a partir del 15 de junio contará con 132 vigilantes contratados por la Junta.

Así lo indicó la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, quien remarcó que a pesar de que el baño se permitía desde el comienzo de la fase 2, el Ayuntamiento de Almonte decidió no abrir hasta no contar con el Plan de Contingencia contra el Covid-19 y hasta que no dispusieran de todas las medidas “que garantizaran la seguridad a los usuarios”.

De esta manera, la regidora de almonteña señaló que ya están “en disposición de garantizar esas medidas de seguridad” al estar listo todo el personal de Protección Civil, socorrismo, Policía Local, el de limpieza y desinfección y el que trabajará en las bajadas para asegurarse de que se cumple la normativa, además de tener las mismas señalizadas y “todo lo necesario para abrir la playa”.

Castellano recordó que el Consistorio decidió “no adelantarse” y abrir la playa “con toda la seguridad”, por lo que será “la primera playa de la provincia de Huelva que se va a abrir al público oficialmente con todas las medidas”, al tiempo que agradeció a la Junta que dote a la playa con 132 vigilantes, que comenzarán a trabajar a partir del 15 de junio. Estos auxiliares de playa, “van a ayudar a mantener todas las medidas” ya que Matalascañas cuenta con una playa urbana de 4’5 kilómetros y 86 bajadas “que necesitan un número importante de personas que estén controlando los aforos, porque el Ayuntamiento tiene que velar por la seguridad de los visitantes y residentes”.

Por su parte, el concejal de Turismo y Matalascañas, Miguel Espina, ha indicado que desde el Consistorio han estado un mes trabajando en las medidas por lo que considera que, a día de hoy, pueden “garantizar” la seguridad sanitaria.

Con respecto a los accesos a la playa, los mismos tendrán bajadas y subidas alternas, además de contar con un sistema de cartelería recordando las normas de uso “para disfrutar del baño de forma segura”. Así, Matalascañas cuenta con 86 escaleras, “todas accesibles” -una de subida y otra de bajada de forma alterna y que llegan hasta la orilla- y siete bajadas que estarán divididas en dos.

En cuanto a la seguridad, el dispositivo contará, a partir del 15 de junio, con 40 socorristas en siete puestos de socorro que harán las veces de torreta de vigilancia en primera línea de playa y que ahora estarán adaptados en otras zonas de las playas. Además, los socorristas estarán equipados con embarcaciones y motos de agua “gracias a la aportación de la Junta”, que se sumarán a todos los sistemas de seguridad con los que cuenta Matalascañas y que “ahora estarán ampliados”.

En cuanto a los baños y servicios públicos, el concejal ha anunciado las “medidas sanitarias especiales” que se llevarán a cabo. Así, habrá dos tipos de baños, uno que será autolimpiable y que al cerrarse se limpia y desinfecta solo cada vez que salga una persona y que contará con un trabajador todo el día haciendo labores de mantenimiento y reposición de geles hidroalcohólicos.

Por otra parte, en la playa habrá operarios que estarán constantemente desinfectando las escaleras, los pasamanos de las pasarelas y los inicios de las mismas, además de realizar una desinfección semanal del paseo marítimo, y los pasillos de accesos. Una novedad “de obligado cumplimiento” será la del uso de mascarilla en todos los accesos que dan al paseo marítimo ya que al ser “muy estrechos”, dificultan la posibilidad de mantener las distancias de seguridad.