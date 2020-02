Todo por Manzanilla defiende la legalidad de las facturas de la empresa de la pareja del concejal de Festejos y Agricultura

El concejal del equipo de Gobierno del ayuntamiento de Manzanilla y edil de la formación Todo por Manzanilla, Antonio González Peña, descarta que su formación vaya a respaldar una hipotética moción de censura contra el actual alcalde del PP, Javier Serrano, tras destapar este diario la facturación de 7.400 euros a cargo de la empresa de la pareja de un edil popular de festejos y agricultura.

El PSOE reclamó en consecuencia a los socios de Gobierno en el consistorio que cesaran su respaldo al PP. En respuesta a ello, Todo por Manzanilla “ante la demanda de pronunciamiento a mi grupo por parte del secretario Provincial de Política Municipal, Ezequiel Ruiz, y del Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristóbal Carrillo, sobre el llamado caso facturas defiende que "no existió irregularidades" en la actuación del concejal el concejal de Festejos y Agricultura, Manuel Rodríguez Díaz.

Sostiene que “la cuantía de las facturas asciende a la cantidad de 5270,60 euros y no dé 7465,35 euros como se está hablando”. Todo por Manzanilla argumenta que para esa cuantía “el órgano competente es alcalde”. Además, “dado que la persona que emite las facturas es la pareja afectiva del concejal, en ningún caso se puede apreciar conflicto de intereses con el órgano de contratación que es el alcalde”. No obstante, "dicho lo anterior, he decir que si bien el caso que tratamos está amparado por la Ley, no me parece políticamenet correcto".

González Peña recuerda que "el acceso al Registro de Entrada/Salida de los concejales a través del Gestiona, nada tiene que ver con el derecho fundamental a la información del artículo 23 de la Constitución, 77 LBRL y 14, 15 y 16 del ROF. Es más se podría incurrir en incumplimiento de la Ley de Protección de datos". En referencia a las afirmaciones del portavoz municipal del PSOE, "referidas a una hipotética moción de censura, he de decirle que no vea fantasmas donde no los hay".