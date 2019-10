La Junta invierte 2,7 millones en los puertos pesqueros de Ayamonte y Punta Umbría

El presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, ha destacado el compromiso con Huelva de la Junta de Andalucía que construirá una nueva lonja en Ayamonte y remodelará el puerto pesquero de Punta Umbría con una inversión de 2,7 millones de euros a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

González, que ha visitado las dos localidades onubenses acompañado del secretario general del PP de Huelva, Alberto Fernández, ha señalado que se trata de “dos actuaciones que el Consejo de Gobierno de la nueva Junta ha aprobado iniciar y que demuestran la apuesta del Gobierno andaluz con la provincia onubense”.

En Ayamonte, el proyecto diseñado para el puerto plantea construir una nueva lonja que mejorará las prestaciones y facilitará el trabajo del sector. Además, este nuevo centro de comercialización de la pesca permitirá “mostrar la actividad a los visitantes y turistas de la localidad costera”, ha apuntado González.

“Se trata de una reivindicación del sector pesquero ayamontino que va a poder trabajar en condiciones más optimas con la nueva lonja”, ha subrayado el presidente popular antes de asegurar que “la nueva lonja va a ser un revulsivo para el puerto de Ayamonte y se adaptará a las realidades de los nuevos tiempos”, ha agregado.

González señala que la lonja y la remodelación “van a ser un revulsivo para los dos puertos que se adaptarán a las realidades de los nuevos tiempos”

En este sentido, el nuevo edificio tendrá un frente hacia el muelle, inferior a los 65 metros, así como la reurbanización del entorno especialmente el recinto de comercialización de la pesca, zona de carga ydescarga.

González ha insistido que el Gobierno de Juanma Moreno “no vende humo sino hechos concretos y maquinas trabajando para apoyar las necesidades que tiene el sector pesquero ayamontino”. En concreto, la inversión destinada a la construcción de la lonja de Ayamonte asciende a 1,5 millones de euros.

Por su parte, Punta Umbría es otra de las localidades que va a ver transformado su puerto después de que el presidente Juanma Moreno anunciara que se va a impulsar el recinto portuario a través de su integración urbana.

Con una inversión de 1,2 millones de euros, el presidente del PP onubense ha subrayado que “se trata de una gran noticia” que “permitirá la mejora de las instalaciones del puerto para que los pescadores ganen en condiciones de trabajo y los visitantes en accesibilidad y movilidad urbana.

4.200 toneladas

Con alrededor de 100 buques, el pasado año su flota descargó casi 4.200 toneladas de pesca con un valor en primera venta de 12,09 millones de euros.

“Es una gran noticia que Huelva vuelva a ser una prioridad para la administración andaluza”, con Juanma Moreno la provincia onubense tiene un Gobierno aliado que no solo celebra un Consejo de Gobierno en Huelva después de una década, sino que se anuncia en él importantes actuaciones que beneficiarán a los onubenses”.

Por último, ha remarcado que “hacía muchos años que un Gobierno andaluz no invertía tanto dinero en Huelva. Juanma Moreno se sigue acordando de la provincia onubense, y no como los anterior gobiernos socialistas, que anunciaban promesas para después no cumplirlas, ha finalizado.”