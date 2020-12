La Junta premia al IES Doñana por buenas prácticas docentes en enseñanza bilingüe

La delegada territorial de educación y deporte en Huelva, Estela Villalba, felicitó personalmente al equipo docente y al alumnado del IES Doñana, que ha participado en una entrega de premios telemática, y ha destacado que “estos proyectos educativos tan ilusionantes permiten al alumnado vencer esa barrera que supone para muchos la expresión oral en inglés y que agradecerán enormemente en el futuro”.

El proyecto presentado, titulado Cooperate and Speak Up, nació con el objetivo de incentivar y motivar a una parte del alumnado que no percibía como una necesidad el aprendizaje de una lenga extranjera. De ahí esta iniciativa que buscaba un cambio metodológico en la enseñanza, que priorizara el desarrollo de las destrezas orales, y más concretamente, la habilidad de hablar en público en una lengua no materna. A través de 18 proyectos distintos, de originales y variadas temáticas interdisciplinares, en todos los cursos de secundaria y bachillerato se ha promovido el trabajo cooperativo del alumnado, la consecución de unos retos y la difusión del resultado en exposiciones orales con distintos grados de complejidad, según el nivel del alumnado.

El jurado ha destacado especialmente el grado de implicación de toda la comunidad educativa en el desarrollo de la práctica, así como la excelente coordinación entre los equipos docentes de todas las áreas que se imparten en inglés: Biología y Geología, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Educación Física, Ciudadanía, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, y Lengua Extranjera (inglés).

Por otra parte, Villalba ha celebrado que en los tres años que llevan otorgándose estos premios, la provincia de Huelva haya sido la más premiada de Andalucía, pues en el curso 2018-19 fue el IES Diego de Guzmán y Quesada de la capital el que se llevó el primer premio de su categoría, mientras que el CPR Aderán I de Cabezas Rubias se llevaba el tercero de la suya. Además, el IES Alto Conquero de Huelva fue en el curso 2017-18 galardonado con el tercer premio.

El objetivo de estos premios anuales, convocados por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Junta de Andalucía, es estimular y valorar la innovación como medio de participación en la mejora de la enseñanza, y supone un reconocimiento a la actividad docente por su contribución para la mejora de las prácticas educativas.