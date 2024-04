San Juan del Puerto tendrá un Plan Local de Salud tras su jornada "Avanzamos en Salud"

San Juan del Puerto está a un paso de contar con un documento esencial para "promover la salud y el bienestar de los sanjuaneros y sanjuaneras", con el que mejorar su calidad de vida y construir un pueblo más saludable, inclusivo y resiliente. Durante este miércoles se ha llevado a cabo la jornada formativa para seguir diseñando líneas estratégicas y a modo de introducción del venidero Plan Local de Salud.

El Plan Local de Salud, "herramienta fundamental para promover el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de un municipio", está a pocos meses de ser aprobado por el pleno.

La concejala de Promoción de la Salud, Mariló Camacho, ha hablado acerca de las distintas acciones previas desarrolladas como la presentación del perfil local de salud donde en una encuesta se dedujeron como problemas más preocupantes del municipio los hábitos de vida saludables, el bienestar emocional y las adicciones. "Hoy, acompañados del técnico de la Red Local de Acción de Salud, trataremos otros temas que puedan salir y sean del interés de los participantes y colectivos conformando con ellos los grupos de trabajo", según ha explicado.

Por su parte, el técnico RELAS, Isidoro Durán, ha subrayado que la jornada pretende ser un impulso más al Plan Local de Salud de San Juan del Puerto: "tenemos diseñada la estructura básica, las líneas de intervención en base a un trabajo de priorización realizado tanto con la ciudadanía como con los jóvenes del instituto y hoy es un siguiente hito, evaluar todas las actividades que se están haciendo y si responde a la necesidad de la población, para hacer una propuesta de futuro y avance con la que acabaremos esa estructura o esa línea estratégica", ha añadido. Se buscarán actividades que los participantes propongan, para diseñar unos objetivos generales y específicos que "den respuesta a las mismas".

Durán ha señalado que un proceso participativo que intenta unificar hábitos, crear entornos saludables de bienestar emocional o de prevención de adicciones es un proceso largo. "Queremos sumar cuanta más gente mejor y como no puede ser de otra forma lleva su tiempo, de todas formas, esto es una respuesta a una petición del pleno municipal y en el momento en que lo tengamos lo aprobará dicho órgano”. Sobre cuándo estará finalizado dicho plan, el técnico de RELAS no le gusta poner plazos “soy de los que pienso de tener un trabajo asentado y que de respuesta verdaderamente a los problemas y necesidades, creo que en dos o tres meses podría estar listo este documento cuyo valor estará en si se lleva o no a efecto".