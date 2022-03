Pepa Hernández será la pregonera de la Semana Santa de Punta Umbría

Punta Umbría presenta un fin de semana repleto de actos cofrades. El viernes tendrá lugar el triduo de la Hermandad de Pasión a las 19:00 en la Parroquia Santa María del Mar.

El sábado, la puntaumbrieña Pepa Hernández Galloso será la encargada de pronunciar el pregón de la Semana Santa 2022 de Punta Umbría, un evento muy esperada tras los dos años de pandemia. Se celebrará a las 21.00 horas en la Parroquia Santa María del Mar.

“Mi pregón es más puntaubrieño y marinero que religioso. No voy a hacer uso de terminología teológica. Me gusta muchísimo la Semana Santa, pero no ejerzo de cofrade”, asegura la pregonera.

Pregonera de las fiestas del Carmen en 2010 y de la Hermandad del Rocío de Punta Umbría en 2016, afirma que este “es el más difícil de todos”.

La presentación correrá a cargo de “una íntima amiga desde la infancia ”, María Angustias Núñez. “Un referente en el pueblo como empresaria y como persona”. Una mujer con “una fortaleza infinita”. Además, contará con Tomás Estrada al piano. Ese mismo día, se llevará a cabo la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Punta Umbría 2022.

Por otra parte, el domingo, 3 de abril, el Teatro del Mar acogerá el espectáculo ‘La Pasión de Cristo a la luz de un piano’ a las 20:30. Un concierto novedoso, nunca visto en el ámbito cofrade la localidad, de la mano del grupo Sinfonías de Pasión y el exdirector de la Banda de Cornetas y Tambores puntaumbrieá, Tomás Estrada. Será a beneficio de las hermandades de penitencia de Punta Umbría. Las entradas están disponibles en giglon.com o a través de las tres hermandades, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Punta Umbría.