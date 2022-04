La Diputación reconoce a 27 'Mujeres Imparables' de Huelva por contribuir a la igualdad desde sus respectivos ámbitos

La Diputación Provincial premió a 27 Mujeres imparables de Huelva en reconocimiento y gratitud por hacer la igualdad su convencimiento y su trabajo diario. “Mujeres que admiramos por su determinación personal y profesional, que inspiran a otras mujeres y que demuestran que juntas, somos Imparables”, según subrayó la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón. La gala tuvo como escenario el teatro centro cultural de la Villa de Cartaya

Según indicó, la reivindicación, la denuncia de la desigualdad y el espíritu combativo "conforman el camino que miles de mujeres recorrieron antes que nosotras y nos marcan la senda para seguir avanzando. Pero otra forma de construir la igualdad es la que nos ha convoca hoy aquí". En este sentido, afirmó que las galardonadas -"mujeres periodistas, investigadoras, deportistas, emprendedoras y empresarias, educadoras, pioneras de la política, solidarias, feministas"- tienen un papel fundamental para la sociedad onubense y "constituyen un ejemplo para todas y todos, muy especialmente en una situación tan compleja como la que vive actualmente Europa".

Limón se refirió al conflicto bélico en Ucrania como "una guerra en la que perdemos todos, pero sobre todo las mujeres, no en vano la violencia sexual, las violaciones y la trata encuentran tienen cara de mujer. Las niñas y mujeres se convierten en armas de guerra en manos de dirigentes sin alma. Por ellas, y por todas las que no pueden defenderlos tenemos que defender, proteger y reforzar nuestros derechos". La presidenta de la Diputación insistió en que "son tiempos para no flaquear, para mantenernos firmes en nuestras reivindicaciones, tiempos de mirar atrás y pensar en cuánto han peleado tantas mujeres por la emancipación económica, por la libertad sexual y reproductiva, por nuestra propia identidad como mujeres libres y autónomas".

En las galardonadas, aseguró, "tenemos la mejor demostración de cómo integrar todo eso en nuestra provincia. Porque vuestro trabajo personifica la igualdad en los sectores que representáis: medios de comunicación, empresas, Universidad, Cultura, Deportes, tejido asociativo, sindicalismo y política”. “Porque ser Imparables es también estar muy presentes en todos los ámbitos de la sociedad”, ha añadido.

Nuestra realidad emplaza a los hombres y las mujeres, protagonistas del presente y responsables del futuro, a seguir en esta lucha, concluyó Limón. “Para ello es imprescindible contar con la juventud, junto con todas las generaciones, y promover la igualdad los 365 días del año, para que deje de ser un espejismo y, en un futuro próximo, la igualdad sea esa realidad en la que creemos”.

La alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, agradeció la elección del municipio para la celebración de este acto, "algo que nos llena de orgullo porque además pone en valor la apuesta de este Ayuntamiento por la igualdad". González Bayo felicitó "a estas 27 mujeres que han roto barreras, techos de cristal, prejuicios, costumbres, estereotipos, pero sobre todo, que han abierto camino y siguen haciéndolo cada día, como otras muchas mujeres de nuestra provincia, para conseguir una igualdad real y efectiva".

Mujeres Imparables 2022: las galardonadas

En la categoría Comunicación, las galardonadas son Mª Paz Díaz, Ana Oreiro, Ana Gil y Rosa Font, que además fueron presentadoras de la primera edición de Imparables. La Gala ha tenido un recuerdo ejemplo de Ana Vives, galardonada en la anterior edición y fallecida hace un año y ha guardado un minuto de silencio por Alicia Rodríguez, reportera gráfica de Teleonuba, víctima mortal de la violencia machista en 2021.

En las categorías de Innovación, Deportes y Patrimonio fueron reconocidas como Mujeres Imparables la arquitecta Isabel Martín, por aplicar la perspectiva de género al urbanismo; Manuela Romero, presidenta del Sporting Club de Futbol y la triatleta y campeona paralímpica Carmen González. Junto a ellas, la antropóloga y trabajadora social Leonor Fernández, que trabaja visibilizando el patrimonio a las clases que están vinculadas a la minería poniendo el acento en la parte más desconocida: los huertos mineros y trabajos de las mineras.

Las Mujeres Imparables en Empresa y Empresa Eco son, Mabel Román, Mujer empresaria, Propietaria y directora de logística y distribución en TRANSROMAN SL, pionera en un sector masculinizado en el que le costó abrir camino para impulsar una forma distinta de organizar; Inmaculada Rodríguez, maestra quesera y administradora de la Quesería Dehesa Dos Hermanas, ubicada en el Andévalo. Una empresa sostenible, que ha generado riqueza en el territorio. En Empresa ECO, se ha premiado también Alba Rodríguez, del departamento de Comunicación de Flor de Doñana, empresa que se dedica al cultivo ecológico donde los principales puestos directivos los ocupan mujeres. Y a Lola López, por su labor desde la Finca La Dehesa en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la que se combina producción ecológica con turismo rural. Reconocida también en esta categoría Amelia Romero, como coordinadora nacional de gerencias de Carmila, filial inmobiliaria de Carrefour y gestora de 78 centros comerciales de España y miembro del Comité de Dirección.

En Educación el galardón corresponde al Master Oficial en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía, un master interuniversitario, interdisciplinar, impartido en las universidades de Huelva y Cádiz, cuyo equipo docente ha recibido diversos premios y reconocimientos. La dirección recae actualmente en Auxiliadora Pérez que recoge el testigo de Pilar Cuder, Mar Gallego y Rosa García.

La Mujer Imparable, en la categoría de Cultura es la cantaora Argentina, por su arte y talento flamenco como ejercicio de vida, un ámbito tradicionalmente muy masculinizado. La cantaora, admirada y respetada internacionalmente, ha sido también la protagonista de las actuaciones de la Gala. Los reconocimientos en los ámbitos de la Industria, Movimiento Asociativo, la Interculturalidad Y Memoria Democrática has sido para Candela Ortiz (Atlantic Copper), Rocío Hernández (presidenta de la Asociación de Mujeres de la Pesca de Punta del Moral), Malika Ziate (Codenaf Huelva) y Julia Rufo, a la que se le entrega el galardón de Memoria Democrática in memoriam.

La visibilidad a las políticas de igualdad y conciliación desde las instituciones ha sido reconocido mujeres, algunas las primeras que detentan el cargo y otras han sido pioneras y referentes para las primeras generaciones educadas en democracia. Es el caso de Julia Perea (CC.OO), Marisa Fernández (UGT), María Villadeamigo (Primera Teniente alcalde del Ayuntamiento de Huelva), Laura Pichardo (presidenta de MAS y Giahsa) y Teresa Millán (Fundación Cepsa).

Y otras tres Mujeres Imparables, que supusieron un antes y un después en la política local y abrieron el camino para liderar instituciones, empresas públicas, ayuntamientos una época en la que las mujeres apenas tenían voz en un país que recién estrenaba la democracia: Gabriela de la Fuente, “Gabi”(primera alcaldesa de la Cuenca Minera de Riotinto), Juana Pérez Romero (alcaldesa de Palos de la Frontera) y Pilar Pulgar (primera alcaldesa de Palos de la Frontera y de España, a la que se le ha entregado el galardón In Memoriam). La Gala fue presentada por las periodistas Claudia Poyato, María José Maestre e Inés Romero.