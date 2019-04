La Diputación respalda crear un Centro Cultural Iberoamericano en Huelva

Según el diputado, el centro cultural debe ser un referente no solo de Huelva sino de toda Andalucía, que le permita tener el protagonismo que la historia justifica en el ámbito de Iberomérica y del resto de países del continente americano. “Una vinculación que siempre situó a Huelva en el Mundo”, detalló.

La segunda moción fue la que propuso el diputado no adscrito, Ruperto Gallardo, para la creación de un Centro Cultural Iberoamericano en Huelva . En la iniciativa, la Diputación insta a la Junta de Andalucía a que retome el proyecto dado a conocer en 2009.

La cultura unió a los todos los grupos de la Diputación de Huelva en el pleno celebrado ayer. La fresa casi. De tránsito fue la sesión de la Cámara Provincial con la vista puesta ya no solo en las próximas elecciones generales de final de mes sino en las municipales de mayo, en la que no faltaron los nuevos discursos en el hemiciclo marcados por el cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía.

El sector de los frutos rojos obtiene el apoyo de la Cámara

Santiago Ponce se estrenó como nuevo diputado del PP, en sustitución de Álvaro Burgos tras su marcha a la delegación provincial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Precisamente Ponce defendió una moción presentada por su grupo sobre la fresa, que contó con el respaldo de todos y con la abstención del diputado de IU.

La Diputación hace un reconocimiento público de apoyo con el sector de los frutos rojos de Huelva y se compromete, en colaboración con los agentes y administraciones, a promover una campaña de comunicación en los mercados internacionales sobre las buenas prácticas del sector de los ‘berries’.

El diputado del PP explicó la necesidad de llevar a cabo esta iniciativa después de la emisión de programas televisivos sobre la producción fresera en los que se “ha dado una visión sesgada de la realidad del sector, generalizando comportamientos y actitudes de los empresarios que para nada tiene que ver con las prácticas habituales”.

Ponce salió en defensa de los productores y dejó constancia que las asociaciones profesionales y las administraciones vienen desarrollando programas y acciones para la difusión de buenas prácticas en el sector.

El diputado popular expuso que las acusaciones generalizadas tienen como objetivo influir en la competitividad de los cultivos con claro intereses comerciales creados. Ponce indicó que en los últimos años “el tejido empresarial ha desdoblado esfuerzos para mejorar los canales de comunicación con sus clientes, de forma que es habitual las auditorías y controles, no solo para garantizar la calidad de los productos, sino sobre bienestar social en las explotaciones agrícolas”.

Actualmente el valor de las exportaciones del sector está en torno a los 870 millones de euros por campaña lo que “muestra la capacidad de innovación y adaptación”. Sin embargo, “todos estos esfuerzos, con las sistemáticas campañas de desprestigio, ya sea ponen en peligro una fuente de riqueza y desarrollo para la provincia”.

Todos los grupos coincidieron en señalar la importancia socioeconómica de la producción de frutos rojos y que no se puede criminalizar al sector por hechos puntuales. A esta tesis se sumó el portavoz de IU, Pedro Jiménez, que se mostró partidario de señalar a los agricultores que no cumplan con el plan de responsabilidad ética, laboral y social, más que “matar al mensajero”.