Deportista con movilidad reducida denuncia trabas para participar en la media maratón por ser "demasiado rápido"

Aunque con ciertas reticencias tras lo acontecido, el deportista lepero con movilidad reducida corredor de handbike, Gregorio Cabello Sosa, ha decidido finalmente participar este domingo en la Media Maratón de Huelva no ya por él, sino para dar visibilidad a la “discriminación que en muchos sentidos seguimos sufriendo quienes integramos este colectivo”.

Y es que según denunció a primera hora de ayer a esta redacción el propio atleta, que perdió ambas piernas en el año 2006 como consecuencia de un accidente de tráfico, los organizadores de la prueba le pusieron problemas desde el primer día y no le permitían inscribirse con argumentos como que “soy demasiado rápido”, por lo que “supondría un problema para la organización”, o por el seguro que había que contratar para corredores de sus características.

La historia la contó la noche anterior en sus redes sociales, lo que causó un enorme revuelo que el Ayuntamiento de Huelva como impulsor de la prueba (aunque encarga su organización a una entidad especializada), quiso zanjar rápidamente. Así, a media mañana de ayer, la concejala de deportes del Consistorio capitalino, María Teresa Flores, telefoneó directamente al propio Gregorio Cabello para comunicarle que no tendría ningún problema para inscribirse en la media maratón, garantizándole además que contará con dos motocicletas de la Policía Local acompañándole durante todo el recorrido.

Un extremo que fue confirmado posteriormente a esta redacción por fuentes municipales, que señalaron que el “único inconveniente” para la participación del atleta lepero radicaba en la “seguridad”, insistiendo en que para solventarlo se había previsto que dos motocicletas de la Policía Local acompañasen al handbiker durante todo el trayecto.

Las mismas fuentes añadieron que la media maratón es una carrera popular, para lo cual se prevé unas medidas de seguridad determinadas que inicialmente no contemplan la “velocidad” a la que circula una handbike.

Por su parte Gregorio Cabello quiso destacar su participación en las anteriores seis ediciones de esta misma prueba atlética. “Es más –añade– en su primera edición contactaron con mi club solicitándonos que asistiésemos a ella, a la cual acudimos encantados, tanto compañeros en la modalidad de atletismo adaptado, como handbikers, que es donde yo compito”.

También quiso poner de relieve que “ningún año he faltado a esta carrera, disfrutando de la misma, de la ciudad y de la gente que a ella asiste, sintiéndonos siempre agradecidos a la organización por contar con nosotros y dejarnos participar en ella”.

Los encargados de organizar la prueba deportiva aumentan la seguridad

No obstante, prosigue, cuando este año fue a inscribirlo un amigo, el organizador de la prueba de dijo a éste que “no me deja asistir a la carrera, que soy un problema para ellos, ya que dice que voy muy rápido y llego mucho tiempo antes que todo el mundo, y eso ellos no se lo pueden permitir”.

Dada la situación, prosigue, fue el propio Cabello quien llamó personalmente al organizador “para que me explicase los motivos por los que yo no podía participar, volviendo a decirme lo mismo, que soy un problema, que voy muy rápido, que tienen que contratar seguros especiales para nosotros y que tengo que tener a un policía solo para mí, que ellos están para tomar decisiones y que su decisión es que no me deja participar este año, que para el año que viene ya se verá”.

Gregorio Cabello confirmó a última hora de la tarde de ayer a esta redacción que finalmente aceptará el ofrecimiento del Ayuntamiento de Huelva, y que por tanto participará en la prueba, para concluir señalando que “con todo esto quiero que veáis que a día de hoy se sigue discriminando a mi colectivo, y en este caso a mi persona especialmente, por organizaciones como estas que dejan mucho que desear”.