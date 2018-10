La Denominación Jabugo establece una única designación de calidad

La junta directiva del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo surgida de las recientes elecciones celebradas, ha aprobado que solamente se ampare una única y máxima designación de calidad, es decir, jamones y paletas elaborados en las condiciones microclimáticas de la zona de elaboración a partir de cerdos 100% ibérico, alimentados en libertad durante la montanera con bellotas y pastos naturales.

La zona de elaboración se localiza en el entorno del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche cuyas dehesas están declaradas Reserva de la Biosfera: Aracena, Aroche, Corteconcepción, Cortegana, Cumbres Mayores, Galaroza, Higuera de la Sierra, Jabugo y Santa Olalla del Cala.

La decisión simplifica la identificación y beneficia a los consumidores

La Junta Directiva, antes de adoptar la decisión, ha tenido en cuenta el trabajo paulatino del anterior Consejo Regulador, ya que aproximadamente el 95% de los jamones y las paletas certificados tenían la designación de calidad Summum (de bellota 100% ibérico), mientras que el 5% restante tenía la designación de calidad Excellens (de bellota 75% ibérico). Además, desde hace varias añadas no se habían certificado productos con la tercera designación de calidad Selección (de cebo de campo 100% ó 75% ibérico).

Esta trascendente decisión adoptada por la junta directiva simplifica las actuales tres designaciones de calidad y viene a sumarse a los dos hitos cronológicamente anteriores: una espectacular sede acorde al producto gastronómico amparado por la DOP Jabugo y visitable por los viajeros y turistas a través de la Ruta del Jabugo y, por supuesto, el anhelado cambio de nombre.

El objetivo de esta decisión es trasladar transparencia a los mercados nacional e internacional. Por tanto, los consumidores serán los grandes beneficiados, puesto que cuando adquieran un jamón o una paleta DOP Jabugo no tendrán que conocer complejos sistemas de identificación. Y, al mismo tiempo, el sector tradicional, tanto ganadero como elaborador, tendrá una gran opción de diferenciación y reivindicación de sus productos en el mercado. Por otro lado, la única y máxima designación de calidad facilitará la protección del nombre geográfico Jabugo desarrollada, desde hace apenas un año, tanto por el Consejo Regulador como por las administraciones autonómica, estatal y comunitaria. Actualmente, el producto que no está amparado no puede llevar el término geográfico Jabugo al inurrir en una infracción administrativa, en un delito mercantil e incluso penal, ya que induciría a error al consumidor. Además, tras esta última aprobación de la junta directiva, en un próximo futuro para estar amparado el jamón y la paleta tendrán que ser, inexcusablemente, de bellota y 100% ibérico.