La Comisión por el Cierre del Vertedero de Nerva llama a participar en la manifestación del jueves 10 en el Parlamento

La Comisión por el Cierre del Vertedero de Nerva, integrada por una decena de asociaciones, partidos políticos y colectivos de la zona, ha realizado un llamamiento genérico para secundar la manifestación a las puertas del Parlamento de Andalucía que tendrá lugar durante la tarde del jueves 10 de marzo en Sevilla por el cierre de la polémica instalación. Los organizadores pretenden complementar esta acción reivindicativa con una huelga general de media jornada para ese mismo día en la localidad nervense.

Las personas que deseen acudir a la cita y no dispongan de transporte privado podrán hacer uso de los autobuses que estarán disponibles para su traslado, gracias al esfuerzo de empresarios y entidades de la zona, previa inscripción en los Ayuntamientos de la comarca. De Nerva saldrán a las 16:00 horas. El recorrido por las calles de Sevilla comenzará a las 17:30 horas, que se extenderá hasta las 18:30 horas a las puertas del Parlamento andaluz, donde se permanecerá en torno a una hora, realizando un acto final.

Para las asociaciones y colectivos convocantes se trata de una cita fundamental en la que pretenden trasladar a las puertas del Parlamento de Andalucía esa desazón y ese hartazgo que les acompaña desde hace más de 25 años. “Ante está cita con nuestra historia, ante esta movilización que está llamada a convertirse en el momento cumbre de nuestras aspiraciones, hacemos este llamamiento”, aclaran.

A la ciudadanía en general le piden que se acuda masivamente a la cita, conscientes de lo mucho que les va en el envite: “Es uno de esos momentos en los que es más necesario que nunca ser fieles a ese carácter reivindicativo que adorna como ninguno otro nuestra condición de nervense. Ante esta cita no caben excusas, tenemos el tiempo suficiente como para adaptar trabajos y compromisos”.

A los participantes en la manifestación, muy en particular, les piden que en el transcurso de la misma no hagan ostentación de simbologías ideológicas o identificativas de colectivos sociales, sindicales o políticas: “Entendemos que esta no es una lucha partidista, sino la culminación de la unidad de un pueblo en torno a sus legítimas aspiraciones. Y ahí, cabemos todos más allá de nuestra ideología, creencia o condición. Nuestra manifestación no pretende incidir en señalar culpables de la situación que vivimos, sino en trasladarles a nuestros gobernantes la necesidad de dar un paso al frente y constituir una mesa de diálogo en la que tengan cabida todas las partes implicadas (administraciones, empresa y colectivos sociales) con la intención de trabajar sin descanso en busca de una solución rápida y factible a la cuestión que nos ocupa”.

A pesar del mal momento que vive el comercio local a raíz de la pandemia, a empresarios y comerciantes de la localidad les piden hagan el esfuerzo de realizar media jornada de huelga general ese mismo día de 15:00 a 00:00 horas. “Esta acción es fundamental para que se visualice el rechazo generalizado de nuestra sociedad y se facilite la participación de los trabajadores que desempeñan sus funciones en el sector”, aclaran.

También han realizado un llamamiento muy particular a los trabajadores del vertedero: “Dentro de la preocupación que legítimamente os asalta, inmersos permanentemente en ese escenario que os ha tocado vivir, sintiéndoos constantemente en medio de una situación sobrevenida, en la que no tenéis la más mínima responsabilidad, podéis albergar la absoluta certeza de que en esa mesa que pretendemos constituir, al igual que en la manifestación que nos ocupa y en cada una de las acciones y demandas que emprendemos, no estamos dispuestos a perder de vista, ni por un solo instante vuestro futuro, comprometiéndonos a salvaguardar los derechos laborales que, gracias al esfuerzo, habéis adquirido. Entendemos que no nos acompañéis en este día, pero queremos haceros llegar que el día 10 vamos a luchar por el futuro de Nerva, y que en esa sociedad también tienen que estar reflejados vuestros sueños y proyectos. Desde el máximo respeto que tenemos hacia vuestras familias y a vosotros mismos, es importante que sepáis que nos vamos a dejar el alma por solventar satisfactoriamente vuestra situación, pues garantizar vuestro futuro es condición sine qua non para la solución definitiva de esta problemática”.

A los alcaldes de la Cuenca Minera, El Madroño, El Castillo de las Guardas, así como a los máximos responsables de los municipios que comparten sus preocupaciones e inquietudes, les piden que, “abanderéis, fomentéis y facilitéis la participación de vuestros vecinos en la manifestación del día 10, escenificando el rechazo a esta injusticia histórica que venimos soportando y exigiendo soluciones a un dramático problema que, inexorablemente, acaba afectándonos a todos”.

Por último, a los partidos que, hasta hoy, han decidido, “libremente”, no participar en sus acciones reivindicativas, les piden un último esfuerzo que conlleve que, “en este día, en esta manifestación, en este grito desesperado que pretendemos escenificar, debemos estar todos”. Por eso les tienden la mano para que construyan juntos esta jornada histórica en la que entienden que no puede faltar nadie. “Es el momento para que, sin reproches y dejando atrás recelos, suméis vuestro esfuerzo al nuestro y todos juntos mostremos por las calles de Sevilla esa unidad tan necesaria en el cierre definitivo de las instalaciones”, concluyen.