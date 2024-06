Barcos de Huelva dejarán el 15 de junio el caladero en Guinea Bissau si no se ratifica el acuerdo con UE

Barcos de Huelva y españoles en general que operan en Guinea Bissau estarán obligados a abandonar el caladero a partir del 15 de junio si no se ratifica el acuerdo entre dicho país africano y Bruselas, debido a que el actual tratado pesquero finaliza ese día. En concreto, según fuentes del sector consultadas por Europa Press, quedan poco más de 10 días para que expire el marco vigente y todavía no se ha firmado un nuevo documento. Pese a que ya existe acuerdo entre ambas partes, falta que la Unión Europea lo ratifique.

Esto preocupa a los productores nacionales, que dan por hecho que no llegará a tiempo y se verán obligados a salir de aguas de Bissau. Por ello, han pedido una prórroga del actual tratado, que por ahora no ha sido concedida. "Es un tema muy complicado. El acuerdo finaliza el 15 de junio. Ya han llegado a un nuevo acuerdo, pero necesita ser ratificado por Europa para que entre en vigor", ha indicado el presidente de la Asociación Nacional de Buques Congeladores de Pesca de Cefalópodos (Anacef), Francisco Freire, que explica que el contexto de las elecciones europeas no ayuda a esta situación.

Pese a todo, ha reconocido que el caladero de Guinea Bissau está "en muy malas condiciones" debido a la "sobreexplotación". Así, ha concretado que ya casi no hay merluza y hay "muy poco jurel", que solía capturarse en los meses de primavera. "Nuestros barcos allí no son rentables", ha añadido. Freire ha asegurado que los cuatro arrastreros congeladores de su asociación que operan en Bissau pertenecen a empresas gallegas.

Además, hay más buques españoles en la zona que capturan otro tipo de pescados, como atuneros de la zona de Huelva. Para Anacef, la alternativa pasa por desplazarse a Senegal o a Mauritania, ya que son otros de los países con los que la Unión Europea tiene tratado de pesca y suelen operar allí estos barcos. No obstante, en el primer caso, se está en un "momento complicado", debido a la tarjeta amarilla impuesta por Bruselas al país por su laxitud contra la pesca ilegal. Después de meses de pedir permisos para poder pescar en sus aguas, los barcos gallegos todavía no han recibido el visto bueno.

Asimismo, en Mauritania el acuerdo con Europa contempla la descarga del pescado en puertos del país africano. Antes, había una ruta regular que transportaba regularmente los contenedores hasta Canarias y de ahí a Galicia. Esa ruta se cortó el año pasado, por lo que se ha solicitado que se pueda traer directamente a Península el producto, porque no puede estar meses parado en puerto esperando su envío. Ante esta situación, los productores esperan que "pronto" llegue una solución que les dé alternativas. En caso contrario, piden al Gobierno central ayudas por "obligación de parada", ya que a partir del 15 de junio es probable que, de no moverse las fichas, tengan que regresar a puerto.