Alqueva desembalsa en tres días el agua que la población de Huelva consume en un año por un simulacro de crecida del Guadiana

La Empresa de Desenvolvimento e Infra-estructuras do Alqueva (EDIA), que gestiona el embalse de Alqueva y su presa reguladora de Pedrógão en la región del Alentejo de Portugal, ha desembalsado entre el martes 27 y el jueves 29 de febrero un total de 45 hectómetros cúbicos de agua a través de esta última presa, en el marco de un simulacro de crecida e inundación en los municipios ribereños del río Guadiana.

Se da la circunstancia de que el volumen liberado a lo largo de esos tres días, 45 hectómetros cúbicos, es el equivalente al agua que consume al año la población de la provincia de Huelva.

Con esta iniciativa, según ha informado la empresa que gestiona el sistema luso de Alqueva, "se garantiza el cumplimiento del régimen natural de ese curso de agua", una medida "esencial" para la "limpieza y el mantenimiento de los ecosistemas ribereños en el lecho del río Guadiana, hasta la desembocadura".

La operación se inició en la noche del martes, 27 de febrero, alcanzando su punto máximo durante los dos días siguientes -miércoles 28 y jueves 29-, con un desembalse medio de 300 metros cúbicos de agua por segundo. El caudal liberado registró un aumento gradual durante las primeras tres horas, así como una disminución gradual de idéntica duración en la fase final.

Se trata del segundo año consecutivo que Alqueva procede al desembalse de agua en el contexto del régimen de caudales ecológicos definidos para los embalses de Alqueva y Pedrógão, lo cual está contemplado en el contrato de concesión suscrito entre el Estado portugués y EDIA, donde se prevé la simulación de un caudal de inundación, aguas abajo de la presa de Pedrógão, si las afluencias naturales, en un año no seco, no alcanzasen valores iguales o superiores a 300 metros cúbicos por segundo desde principios del mes de noviembre en la sección del río Guadiana conocida como Pulo do Lobo, situada cerca del municipio de Mértola. Una situación que se ha vuelto a repetir por segundo año consecutivo.

Según también precisa EDIA, el caudal de 45 hectómetros cúbicos liberado supone apenas el 7 por ciento del volumen de agua embalsado en Alqueva entre el pasado día 1 de enero y la actualidad, por lo que "no se pone en riesgo la garantía de agua de Alqueva para los diferentes fines a los que está destinada: agricultura, abastecimiento público e industrial y producción de energía hidroeléctrica".

Antes de proceder al inicio del desembalse, EDIA informó a las autoridades competentes, entre ellas los servicios de Protección Civil de los municipios ribereños afectados por la crecida, así como a las asociaciones de pescadores profesionales de la zona, solicitando su colaboración con el objeto de garantizar la seguridad tanto de personas como de bienes, frente a la subida de nivel del río Guadiana aguas abajo de la presa de Pedrógão.

Según recoge la página web de EDIA, el pasado día 20 de febrero la presa de Alqueva se encontraba prácticamente al límite de su capacidad -a solo 2,06 metros del lleno total-, con un volumen de agua embalsada de 3.609,52 hectómetros cúbicos de una capacidad total de 4.150, lo que supone un porcentaje del 86,97 por ciento. Por su parte la presa de Pedrogão se encontraba a sólo 0,46 metros del lleno total, con un volumen embalsado de 96,69 hectómetros cúbicos de una capacidad total de 106, estando por tanto al 91,21 por ciento de su capacidad total.

Según ha explicado a distintos medios lusos el presidente de EDIA, José Pedro Salema, esta acción permite, entre otras cosas, simular una situación de inundación, "una condición natural que se da frecuentemente" en un río, y que a su juicio también ocurriría en el Guadiana "si no hubiera presa". "Se trata de minimizar el impacto que la construcción de un muro de 100 metros de altura causa al funcionamiento natural del río", afirmó.

Salema ha destacado igualmente que la simulación "también beneficiará a la biodiversidad aguas abajo de la presa" ya que "hay una serie de especies de nutrientes que se transportan, especialmente en épocas de inundaciones". Así, según ha explicado, "por ejemplo, se dice que en los años que hay inundaciones hay más sardinas en el Algarve porque hay más nutrientes que llegan al mar por la desembocadura del río".

Al mismo tiempo, el desembalse evitará "grandes colmataciones en el río" provocadas por los afluentes del Guadiana, los cuales "depositan sedimentos" en el lecho del río, por lo que "en estos flujos hay un efecto de limpieza muy importante".