Reflexiones desde el confinamiento

Desde la perspectiva de un físico jubilado, tan sólo iniciado en el conocimiento de la atmósfera y cambio climático, se contempla, con cierto estupor, el devenir de un acontecimiento que ha provocado el Orthocoronavirinae, (subfamilia de virus ARN monocatenario positivos, perteneciente a la familia Coronaviridae), Covid-19 para sus “enemigos”…

Este “bichito invisible” está causando un desequilibrio importante en nuestras vidas, tanto en lo social como en lo económico, y yo me pregunto por las posibles causas y no sólo por sus consecuencias, pero como pensar en soledad puede conllevar a errores, prefiero hacerlo en compañía de amigos y de ahí que traslade algunas reflexiones que, telemáticamente, he venido recopilando de nuestras conversaciones.

La Naturaleza no selecciona por ética ni prejuicios… La Naturaleza no es un ser y por lo tanto, no se rige por leyes de comportamiento….

El Covid-19 afecta a todos por igual, incluso a los que se saltan el confinamiento…, como esa joven que se enfrentó a la policía porque la retuvieron cuando hacía footing y encima pedía ayuda a gritos…

La primera reflexión que me produce esta situación es que este es el riesgo de las sociedades inmaduras, frívolas, ciegas a la realidad… Si nuestra sociedad no fuera así, no harían falta cuerpos militares ni policiales obligando a la ciudadanía a cumplir con esta responsabilidad…

La China de hoy día limita determinadas libertades, pero no es una sociedad tan oprimida o desinformada como se pueda creer. Si bien el gobierno ordena y el pueblo obedece… Cuando se dio la orden de confinamiento, el 99,99% la cumplió, y no por miedo a la opresión, sino porque era lo correcto… Construyeron un macrohospital, como tantas otras macroobras, porque se preparan para lo necesario…

La inteligencia de esa utópica sociedad haría que cada cual, viendo la realidad tal como es, cumpliera con su deber, que no es sino asumir su responsabilidad y actuar en ese sentido. Desgraciadamente, no es este el caso en nuestro país…

Creo que nuestra sociedad se ha acomodado… quizás sea consecuencia de haber pasado de un régimen autoritario a otro excesivamente permisivo, donde tu esfuerzo es moneda de cambio, a más permisividad, más afianzó tu confianza en mí, y aparecen especialistas en manipular tu voluntad, bien desde la óptica de la comunicación, vía sindical, empresarial, y otros poderes, incluyendo los políticos...

Hay quien insinúa que este virus procede de un fallo en una investigación bacteriológica en Wuhan, otros indican que eran experimentos de guerra bioquímica, también que fue propagada por murciélagos; y un médico amigo opina que “somos parte de un ecosistema global, vivo, cambiante y nuestros simbiontes y patógenos evolucionan continuamente siguiendo los paradigmas darwinianos, mientras nuestra especie ha anclado su proceso evolutivo… la globalización hace que se generalice a un ritmo brutal y ello, unido a la incompetencia de los gobernares, nos da la tormenta perfecta”…

Es posible que estas mutaciones estén sucediendo en el Planeta desde tiempos inmemoriales y lo hayamos asumido de forma natural. Grandes pandemias existieron cuando no se conocía la guerra bioquímica, pero cuando los humanos “poderosos” se dieron cuenta de que podían vencer a otros humanos “poderosos”, empezaron a matar con gas...

Las últimas epidemias de virus respiratorios se han originado en China, pues reúne unas condiciones sociales/naturales que favorece el paso de estos gérmenes de las aves a mamíferos y al hombre. No sé si esta epidemia será “una conspiración”…

Parece evidente que el origen del virus proviene de China, otra cosa es que haya sido una conspiración o un simple error, pero que se sigue trabajando con temas bioquímicos, bacteriológicos... que están al borde de la ética, yo no lo pongo en duda, aunque no pueda demostrarlo. ¡La historia dirá!...

Las pérdidas globales por una pandemia podrían alcanzar los 60.000 millones de euros anuales, mientras que estar preparado para combatirla, a nivel internacional, costaría solo unos 4.500 millones…

Os habéis fijado en que en cualquier profesión que penséis, de cualquier sector que se os ocurra, del nivel que sea, en mayor o menor medida están involucrados en esta terrible situación, menos los miembros de cualquier corporación o parlamento. Esto demuestra que, en condiciones normales, con el 10% de ellos bastaría. Las leyes y las normas las redactan los técnicos funcionarios de las administraciones siguiendo instrucciones de unos cuantos políticos, el resto sólo está para pulsar un botón de vez en cuando…

¿Qué ocurrirá el día después? Las economías familiares y empresariales, que habían ahorrado viendo en el dinero un refugio para malos momentos, habrán perdido gran parte de sus ahorros y eso creará restricciones en el consumo y afectará a la economía real…

Recientemente escucho que una aplicación informática podrá detectar el Covid-19 por la voz… También se comenta que estamos en una fase de descenso…

¡No perdamos nunca la esperanza!, ¡ya queda otro día menos!