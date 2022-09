En defensa del autogobierno

La legítima decisión de Andalucía de utilizar toda su capacidad normativa para aplicar una fiscalidad que le permita atraer capital e inversión no sólo está marcando la agenda nacional, sino que también ha suscitado una peligrosa reacción del Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos que amenaza los cimientos del modelo autonómico y el ejercicio del autogobierno. La decisión política de activar cuantas palancas vea necesarias para dinamizar la economía regional se ajusta plenamente a la legalidad. Dicho de otro modo, la nueva política fiscal de Juanma Moreno, que, no se olvide, cuenta con el aval de una mayoría absoluta de los votantes andaluces, está plenamente amparada por el Estatuto de Autonomía. Los impuestos que se han bonificado o suprimido de facto desde que Moreno preside la Junta son tributos cedidos a la comunidad, por lo que no hay duda de que tiene la absoluta competencia. Es pertinente recordarlo cuando desde el Gobierno central se aviva cada vez más la llama de aplicar una llamada armonización fiscal que jamás prendió cuando se ha ejercido el autogobierno en comunidades gobernadas por partidos que apoyan al Ejecutivo, como Cataluña o País Vasco. Por ello, cualquier intento de limitar la autonomía andaluza merece un rechazo frontal. El presidente autonómico expresó ayer con nitidez que no tolerará ninguna merma en el autogobierno y, en consecuencia, advirtió de que replicará con "una contundente respuesta judicial" ante "cualquier maniobra" del Gobierno central que trate de reducir la capacidad competencial de Andalucía. Actúa correctamente y con lealtad al avisar de antemano, máxime cuando es evidente que el trasfondo de esta polémica no es sólo una diferente manera de concebir la política fiscal, sino que hay que enmarcarlo en el largo año electoral que queda por delante. Y Andalucía no puede aceptar que por ningún tipo de interés, y menos partidista, se reduzca su autonomía, que fue una conquista que el PSOE no puede ignorar porque ya no gobierne la Junta.