La vida entre chabolas

El incendio sufrido el viernes frente a la calle Cervantes del Polvorín, al otro lado de la H-30, ha devuelto la realidad de la existencia de infraviviendas en la capital. Aunque el problema es acuciante hace años en los municipios freseros, con grandes asentamientos ocupados por inmigrantes, también en Huelva hay chabolas, sobre todo en el extrarradio, en esa zona en particular, que no es la primera vez que sufre un incidente de este tipo. No es una situación nueva y por eso es necesaria también una solución aquí, que lo será, además, para una zona, como la calle Cervantes, que debe también renovarse.