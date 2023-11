Ya que el Gobierno de España en funciones se ha mostrado muy dadivoso con los servicios ferroviarios habría que aprovechar para pedirle que también atienda una vieja reivindicación onubense y doté a Huelva, de una vez por todas, y si puede ser con la mayor premura, de unas instalaciones y trenes acordes con el siglo XXI, que ponga fecha a la llegada del AVE, que se espera desde hace décadas, y que no siga dando largas.

El Gobierno de España en funciones ha demostrado que cuando hay interés todo se puede realizar, no hay muro infranqueable, y la cuestión económica no es obstáculo, que cuando quiere alcanzar una meta no hay nada imposible y que todo, aunque parezca improbable, es factible, como factible debería ser que Huelva cuente con unas adecuadas infraestructuras ferroviarias.

No se pide nada más, sólo que las personas que eligen el tren para desplazarse hasta Madrid no tengan que bajarse del vagón en pleno trayecto, en medio de la nada, porque las averías se suceden; no deban recorrer un tramo a pie junto a las vías arrastrando su equipaje en busca de un transporte alternativo, y que no se encuentren que un viaje que se había planeado acabe en una auténtica pesadilla.

Se trata de que Huelva cuente con infraestructuras y trenes eficientes, con un servicio cómodo, rápido y atractivo que invite a usar el transporte público y no que se condene a los onubenses, cada vez que tengan que coger un tren que les conecte con Madrid, a un continuo Déjà vu, en el que siempre, por unos motivos o por otros, planea la sombra de la avería y el transporte termina siendo por carretera, en autobús.

Los políticos onubenses deberían tomar nota, hacerse valer y reclamar para Huelva las mejoras en infraestructuras ferroviarias. Ya que desde el Gobierno central se argumenta que todas sus acciones están basada en el interés de España, ésta iría en esa línea, en conseguir una adecuada vertebración del país.

En estos momentos en los que vivimos de negociación, presiones, y de yo te doy a cambio de..., habría que arrancarle el compromiso, de manera que lo recaudado con los impuestos sea razón de peso suficiente para que las justas demandas de los onubenses, fundamentalmente en infraestructuras de la comunicación, sean atendidas a tiempo, o seguirá siendo esto una utopía para Huelva.