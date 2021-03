¿Tu relación está en peligro? Facebook lo sabe

Quizás la pregunta sea: ¿hay algo que Facebook no sepa? Y cuando hablo de Facebook me refiero también a Instagram. Evidentemente todo depende de tu actividad en redes sociales (y la de tus amigos). Y es que todo queda registrado, absolutamente todo. Los likes, el tiempo que pasas visualizando cada contenido, las visitas a los perfiles. ¿Sabes ya de lo que te hablo no? Que si cada dos semanas curioseas el perfil de tu ex, Facebook lo sabe. Que si llevas tres días escribiéndote con un chico por privado, Facebook lo sabe. Todos esos inputs que le vas proporcionando, Facebook los va sabiendo interpretar gracias a sus algoritmos. Vamos, que Facebook llega a las mismas conclusiones que tus amigos tras una tarde de 'cerveza+ confesiones'. Lo que pasa es que la red social de Mark Zuckerberg te lo hace a lo callado. Cuéntales a tus colegas que llevas días sin separarte del móvil chateando con una chica. La chica te gusta, eso lo sabe hasta tu vecino del quinto. Conclusión a la que llegan tus amigos: se va a pegar otra hostia. Este no aprende. Conclusión a la que llega Facebook: "ahora manejo más información sobre este individuo, lo aprovecharé para enviarle contenidos recomendados, sugerencias de amistad y publicidad personalizada". A esta conclusión llega Zuckerberg mientras usa un sillón giratorio y acaricia a un gatito.

Y pensar que algunos se pasan las horas leyendo el horóscopo y puliéndose el dinero para la Universidad de los niños en el tarot. Mientras Facebook sabiéndolo todo, y sin necesidad de leer cartas, solo mirando la huella digital que vas dejando día tras día. Todo esto te lo cuento porque esta semana llegué hasta un artículo que hablaba de un estudio que llevaron a cabo hace más de siete años Jon Kleinberg, ingeniero informático en la Cornell University, y Lars Backstrom, ingeniero de Facebook. Con el algoritmo que crearon pueden descubrir quién es nuestra pareja de entre todos los amigos que tengamos en Facebook. Vamos, que allí en las oficinas se montaron un 'Quién es quién' a lo bestia. "Jon, este amigo comparte todas las publicaciones relativas al trabajo del sujeto con muchos emojis de corazones". "Ok Lars, es su madre. Me la juego. Descartamos que sea su pareja". Pues Jon y Lars fueron capaces de identificar la pareja de una persona en 6 de cada 10 ocasiones. ¿Y qué pasa con ese 40% restante? Atención porque si Facebook no es capaz de identificar a tu pareja entre tus contactos… Date por jodido. Ve recogiendo tus cosas y pídele a tu futura ex que te devuelva las entradas de ese concierto que se celebra en 3 meses. Más de uno estará pensando "A mí Facebook que me vaya avisando de estas cosas, que no estoy para perder el tiempo". Pero no, se lo callan. Lo saben y se lo callan. Cuánta maldad. No me queda tiempo ni espacio. Así que seré muy breve. El indicador clave en todo esto es la "dispersión". Se dará una alta dispersión si tu pareja y tú compartís amigos pero además tenéis otros grupos de amigos por separado. Y una baja dispersión si compartís mismos amigos, todos conectados entre ellos. Alta dispersión es bien. Baja dispersión es mal. Pensad en ello. ¡Adiós!