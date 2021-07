Si me ponen un micro, me quedo sin familia

VAYA risas con los audios de Florentino Pérez, eh. Seguro que a estas alturas ya estás al tanto de lo ocurrido. Si no te hago un resumen rápido. Recientemente han comenzado a publicarse en un diario nacional unos audios en los que se escucha al presidente del Real Madrid y del grupo ACS hablar malamente'de algunos componentes de la plantilla madridista, incluso de entrenadores que han pasado por la casa blanca. Los adjetivos usados no son los más cariñosos: anormal, corto, imbécil, tolili… Casillas, Raúl González, Del Bosque, Mourinho o hasta Cristiano Ronaldo son víctimas de sus comentarios despectivos. El bombardeo de whatsapps debe ser tremendo estos días entre todos aquellos que han pasado por el Madrid desde la primera etapa de Florentino en el club. ¿Cuál será el próximo? "¿Seré yo, maestro?", como en el chiste de la última cena de Jesucristo. Deben estar haciendo hasta porras ahí dentro. Qué pasada. Las redes están que arden y España como país top 1 en generación de memes no ha fallado. Estamos volviendo a demostrar el potencial que tenemos a la hora de hacer chistes por desagradable que sea una situación. Ole por nosotros. Llevo dos días recibiendo tuits uno detrás de otro. Eso no tiene precio. Aunque lo que sí tiene precio son los honorarios de los abogados que deben estar trabajando este caso. La polémica está servida. Las grabaciones no son precisamente de ayer (2006, 2008 y 2012 por lo publicado hasta ahora) y son de situaciones privadas, como comidas, en las que el Florentino muestra la faceta que todos tenemos de cuñado -evidentemente no sabía que estaba siendo grabado-. Repartiendo se queda a gusto, las cosas como son. Lo sorprendente es que esta información ya se publicó en el libro de José Antonio Abellán (2015), pero como dice Relaño, director del diario As, "si quieres que un secreto esté a salvo en este país, escríbelo en un libro". Dejando a un lado la comedia que genera todo esto, me pregunto: ¿dónde está el límite? ¿Es legal difundir ese material? Ya ni siquiera me pregunto si es ético porque cada persona tiene su propio código moral. Bien, partamos de la base de que cualquiera puede grabar una conversación sin que la otra parte lo sepa, siempre y cuando el que grabe sea partícipe de la conversación. Eso es completamente legal. Conversaciones ajenas no pueden grabarse (para esto la policía pide autorizaciones a jueces). Ahí sí que estaríamos cometiendo un delito. Suponemos que estamos en el primer caso, pero… ¿esas grabaciones pueden difundirse? Recabando información publicada por abogados encuentro que la difusión de una conversación puede incurrir en un delito de revelación de secretos previsto y penado en los artículos 197 y siguientes del código penal. Sí que puedes guardar ese tipo de material y utilizarlo en procedimientos judiciales, pero no difundirlo. Ahora bien, ¿todos tenemos el mismo derecho al honor y a la intimidad o con los famosos todo vale? Cuando por medio hay un interés público, la difusión se entiende que estaría permitida. Según el Tribunal Constitucional, algo "relevante para la formación de la opinión pública o que afecta al conjunto de los ciudadanos o a la vida económica o política del país". Más bien es un 'interés del público'. Morbo, cotilleo, llámalo como quieras. Lo que hemos escuchado ha sido duro y desagradable. Pero también despierta mucha risa y empatía. Si me pusieran un micro de extranjis me quedaba sin familia y sin amigos.