¿Cómo sería poder identificar aquella huella que como individuo dejas en la sociedad a través de tu trabajo en una organización, tu pequeño granito de arena, tu legado?

Las organizaciones trabajan más que nunca para que las personas que se incorporan o pudieran incorporar a sus proyectos, conecten con ellas y se sientan comprometidas, yendo mucho más allá de una mera relación contractual, existe un gran interés por generar un vínculo entre la persona y la organización. Esto ha hecho que los recursos humanos, con un pasado fuertemente centralizado en el empleador, como decisor, se hayan ido desplazando hacia las personas, con un claro interés por conocerlas, mostrando un carácter más empático, flexible y auténtico, en términos de entender realmente a la persona y generar un ecosistema donde esta pueda desarrollar su mejor versión.

En este esfuerzo por atraer el talento, las empresas han trabajado su marca como empleadoras, elevando la experiencia de la persona durante su vida en la empresa, e incluso han ido un paso más allá, haciendo una introspección de su esencia, su sentido de existir y el legado que se proponen dejar. Las organizaciones manifiestan su vocación de trascender, de dar un sentido a su actividad y de tener un impacto que beneficie a la sociedad a través de su propósito. El propósito no es ni visión ni misión en sí mismas, siendo pragmáticos, la misión es lo que la empresa hace cada día, la visión es lo que quieres ser como organización en un futuro y el propósito nos cuenta por qué existo como empresa, cuál es la repercusión positiva que produzco en un tercero, lo que aporto y ayudo, a la sociedad, a un determinado colectivo o una causa concreta. A diferencia de la visión o la misión, el propósito tiene un carácter permanente, perpetuo, es auténtico y piensa siempre en mis stakeholders.

El propósito es consistente con los valores de la compañía, no podría tener un propósito de ayuda en cualquier situación y no tener como valor una fuerte orientación al cliente. Además el propósito aúna una intención que pueda y deba ser colectiva, el propósito de la organización ha de articularse de manera que las personas de la organización sean capaces de vincular su desempeño con dicho impacto positivo, bien a través de los proyectos que realizan, las acciones de responsabilidad social corporativa o su propio trato directo con los clientes, proveedores…

El propósito, por tanto explica el sentido que la empresa tiene en términos de mejora a la sociedad, generaciones futuras, a la sostenibilidad del planeta, empleabilidad, generación de riqueza en la zona… Es decir, mientras que la visión nos describe el futuro deseable de la organización a nivel empresarial, el propósito suma el impacto positivo que las personas de la organización generarán en la sociedad a través del desempeño de su trabajo en esa organización. Por ello el poder del propósito es rotundo, ¿cómo sería poder identificar aquella huella que dejas, nuestro pequeño granito de arena? No solo es participar en un proyecto, lanzar un producto o buscar una cuenta de resultados, es mucho más, es construir un mundo mejor.

Estamos hablando, por ejemplo, de romper la barrera del acceso a la tecnología de ciertos colectivos haciéndola más amigable o llevando infraestructuras allá donde no las hay, de dejar como legado un mundo más sostenible mediante la generación de una energía más verde, o de mejorar la salud nutricional de las futuras generaciones con una gama de productos sanos a la vez que económicamente asequibles. Aportamos así a la resolución de problemas con impacto en la sociedad en general como la sostenibilidad, una nutrición saludable o el acceso a la tecnología.

Vayamos más allá, mediante el manifiesto del propósito la organización inicia un camino públicamente expuesto que debe construir no solo a para atraer el talento, también debe construir coherencia entre su propósito y sus inversiones, su propósito y sus proyectos, su propósito y su cultura y valores, su propósito y los comportamientos de los líderes y… tiene un largo camino que recorrer, un camino en el que las personas, que se incorporan a la organización y también aquellas que ya llevan tiempo trabajando en ella, deben querer recorrer, y para ello tendré que trabajar con todo el colectivo para que viva el compromiso, identifique las acciones que lo hacen realidad y se identifiquen con él… y sin querer que todo se convierta en una fiera indomable, tenemos que ser consciente que en objetivos de personas no hay acciones aisladas, y deberemos seguir trabajando para que las personas reconozcan el propósito en su realidad, debemos construir realidades que legitimen nuestro propósito, que constituyan mi storytelling, que el diálogo entre las personas este impregnado de ese propósito, pues nada es real en una organización si las personas de esta no lo viven, si no es así, simplemente no existe.