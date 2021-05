Tienes alergia a los modernitos? Si es así, te recomiendo que no leas la columna de hoy. O mejor, mírala de principio a fin y aumenta tu nivel de odio por este colectivo. Pero, ¿qué es la modernidad? Según PutosModernos, "la modernidad es correr estresado a tu clase de mindfulness, es buscar vuelos baratos desde un móvil muy caro. La modernidad eres tú. La modernidad soy yo. La modernidad somos todos. Y quien esté libre de culpa que tire el primer gintonic". Amén.

Si diriges una empresa y estás pensando en dar un toque más moderno a la oficina o al ambiente de trabajo, estás de enhorabuena. A continuación te voy a dar unos consejos (que no valen para nada) y que van a convertirte… atención… en el modernito del mundo empresarial. Ou mama. ¡Empecemos!

Abraza los anglicismos. Se acabaron las llamadas y reuniones en la oficina. Ahora haréis calls y meetings. Y por favor, deja de ofrecer trabajos a jornada completa. Estás buscando trabajadores a full time, cateto.

La música es clave. Tanto silencio me inquieta. Pon música a un volumen bajito. No vale cualquiera. Busca en Youtube una playlistlofichillout. ¿Ya has visto a la chica estudiando y al gato posado en la ventana?

Implanta el "Oye Siri". No hay oficina moderna sin un asistente de voz. Esto es así. Y si para activar al asistente tienes que decir "Alexa" u "Ok Google"… Mal.

Personaliza la contraseña de la wifi.La modernidad hay que demostrarla en cada detalle. No vale un 972347HGFU*!Ç. ¿Qué queremos, seguridad o modernidad? Pues eso.

Habilita el rincón creativo.Esto es de primero de empresas modernitas. Las ideas buenas no se tienen en tu escritorio, y si surge alguna ahí, se desecha. Siempre deben nacer en el rincón para pensar. Los trabajadores suelen localizar este espacio porque de lejos se escuchan expresiones como "Eureka" (quien diga esto no es moderno y merece un "you are fire") o "buah, lo tengo. Vais a flipar".

Potencia la comunicación escrita.Implanta una herramienta de chat para que fluya la comunicación entre los equipos de trabajo y para ahorrar a tu gente el tener que levantarse y caminar 40 centímetros para decirle algo al compañero. La modernidad no está reñida con la vagancia.

Juegos y gimnasio.Mesa de ping-pong, PlayStation 5, pufs, cinta de andar/correr… Convierte a tus trabajadores en esclavos que nunca saldrán de la oficina.

El toque vegetal que no falte.Si no has cuidado ninguna plantita en tu vida, lo harás por tu empresa. Que se vean bien bonitas en la oficina. Y ve pidiendo presupuesto para un jardín vertical. Abraza lo verde ya del todo comprando cápsulas de café ecológico para tu equipo. Quien dice que las cenas de empresa salen caras es porque no paga día a día los desayunos modernos.

Estas son tan solo algunas ideas para que empecéis a potenciar la modernidad empresarial que lleváis dentro. No me da tiempo a más, que es la hora del afterwork y eso es sagrado. ¡Otro día seguimos!