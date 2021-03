La lógica de las ciencias

Inicio esta reflexión matizando que es muy difícil separar los sentidos, del alma y por lo tanto de la conciencia, y que sólo la razón es el instrumento que nos puede ayudar a comprender.

Una de las definiciones que sobre la Lógica se establece, indica que "es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano (como proposiciones, conceptos y razonamientos) para generar leyes y principios válidos con los que obtener criterios de verdad", pues nos refleja, aún más, la idea de cuándo un razonamiento es contradictorio o incoherente o cuando es correcto, y así posibilitar la construcción de un conocimiento con menos errores.

Si además nos planteamos como segunda premisa que la Ciencia es, "el conjunto de conocimientos relacionados con las matemáticas, la física, la química, la biología y la geología y otras materias que obedecen a leyes matemáticas y físicas", y lo complementamos con el corolario, "la observación, identificación, descripción, investigación experimental y explicación teórica de los fenómenos que ocurren en la naturaleza", el silogismo puede ser más certero. Razonémoslo.

Estas dos definiciones, aparentemente dispares, mantienen una simbiosis profunda en lo que ha hechos reales se refiere, no en vano se dice que la lógica pertenece a la filosofía y a la matemática, y que también estudia la coherencia interna de los razonamientos; dejando las ciencias como el instrumento que ahonda en el razonamiento y valora si merece o no pasar de las hipótesis a las tesis, es decir, la transformación de la "duda" en axioma. Sobre la "filosofía de la duda" han escrito, desde antaño, muchos filósofos; podríamos recordar cómo, en el antiguo mundo helénico, la retórica se convirtió en el arte de razonar sobre la existencia, considerando las dudas el fundamento central del proclamado pensamiento libre. Protágoras afirmaba que "el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son", elevando a la máxima expresión el desarrollo de las capacidades del individuo para gestionar la realidad ante los demás y para uno mismo. Sócrates también hizo referencia a la filosofía de la duda, convirtiendo al ser humano en la figura del "pensador virtuoso", siendo la búsqueda de la verdad su objetivo principal.

Parece evidente asociar determinados conceptos, tales como que la lógica estructura el pensamiento; que pertenece a la filosofía y a la matemática; y que es el instrumento fundamental de la ciencia, la cual se dedica a desvelar las incertidumbres y dudas que la naturaleza ofrece, a través del razonamiento. Pero, ¿qué se entiende por razón?

Estudiosos del tema la definen como "la facultad o capacidad humana por la que se alcanza el conocimiento discursivamente, esto es, partiendo de premisas para llegar a alguna conclusión, o conclusiones, que se derivan de aquellas" … es decir, pasar de las hipótesis a las tesis, o trasformar la duda en un axioma, lo que establece coincidencia con la misión intrínseca de las ciencias. ¿Significa esto que existe una relación directa con la lógica?. Volviendo al concepto básico de que la lógica es una rama de la filosofía y que se considera como el conjunto de axiomas y reglas que definen lo que es un razonamiento correcto; que razonar consiste en hacer inferencias a partir de enunciados que se llaman premisas; que premisa es cada una de las proposiciones de un silogismo de las que se infiere la conclusión; y que la ciencia parte de las premisas para llegar a conclusiones, me permito establecer esa "duda" que se deriva de considerar que la ciencia se apoya profundamente en la lógica para emitir esas proposiciones, que deben demostrarse mediante el razonamiento para llegar a convertirlas en tesis.

Pero cada época ha tenido "su" lógica y la manera de enfocar los temas siempre han dependido del momento histórico que se haya vivido. Por ejemplo, para Platón el conocimiento emanaba de Dios y el ser humano debía establecer como objetivo preferente la búsqueda de la verdad, siendo la duda para San Agustín, un paso obligado para alcanzar esa verdad, a la que había que acercarse a través el conocimiento y de la fe, es decir, de la "luz interior" de la persona.

Santo Tomás de Aquino, entre otros escolásticos del medievo, fundaron las universidades y establecieron el sistema académico que permitía alcanzar la "verdad" a través de un conocimiento que podría resolver todas las "dudas". Los místicos habían alcanzado su plenitud, pero, ¿cuál podría ser la duda principal para un científico de aquella época? Parece evidente que fuera "La Creación". Sobre el tema "Cosmología y Humanismo" versó mi discurso de ingreso a la Academia Iberoamericana, que intentaba convertir en concepto la frase, "en el abrir la mente y el corazón radica la "verdad profunda". Fue un breve ensayo que intentaba enfatizar sobre la necesidad de impulsar una filosofía del comportamiento humano, en la que primara una racionalidad en la que el espíritu y el alma fueran motivo de reflexión; pensamientos inspirados en fuentes diversas del mundo de la filosofía y de la ciencia, y que, a modo de conclusión, se detalla: "Los pensadores y su lógica permitirán una visión mística del mundo en el seno de la ciencia moderna".