La inseguridad ciudadana también tiene mucho que ver con el urbanismo de la ciudad. Nadie está exento, por una causa u otra, de una inesperada y repentina caída en plena calle. Son bastante frecuentes las caídas de ciudadanos, fundamentalmente de personas mayores, aunque para ello no hay edad, cuando caminan tranquilamente por Huelva, caídas que en algunas ocasiones conllevan traslados al centro hospitalario por roturas de huesos, torceduras de tobillo o esguinces y que, consecuentemente, trastocan por un tiempo determinado la rutina de las personas afectadas.Las irregularidades del pavimento, los baches y desniveles en la calzada son el motivo de estos involuntarios aterrizajes forzosos, que por mucho que se intenten evitar, terminan por producirse con más o menos consecuencias para las personas que lo sufren. Tropiezos debido a losetas levantadas, pavimento que mojado por la lluvia resbala o deslizamientos por rampas con una inclinación que a veces es difícil de superar. Estos son algunos ejemplos. También hay casos de caídas producidas por el hecho de caminar sobre hojas secas de árboles en los acerados o por pisar frutos de los mismos. Aquí además del urbanismo entraría en juego la limpieza diaria de la urbe. Todo ello confluye a la hora de ofrecer una mayor seguridad para el viandante, que le libre de este tipo de incidentes. Para esa consecución de una ciudad amable, de la que tanto hablan los políticos, aún queda mucho por hacer. Primero habría que eliminar todos aquellos elementos que suponen algún riesgo de caída para las personas que caminan por sus calles, y para ello habría que realizar un repaso a toda la ciudad, y, aparte, deberían desde las áreas competentes de la administración local realizar un mayor seguimiento de las obras de mejora o de peatonalización que se acometen en la urbe, comprobar si éstas están bien rematadas, si hay una correcta unión entre lo antiguo y lo nuevo, y si realmente no hay ningún desnivel, que el pavimento esté nivelado y haya una correcta unión entre las distintas piezas de solería, son pequeñas cosas que no habría que pasar por alto. Ya que se pretende ganar espacio para el peatón, hay que evitar que éste corra algún riesgo de caída en sus quehaceres diarios cuando camina por las calles de la ciudad.