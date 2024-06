Un año del año hace que el Huelva es mi Huelva… Recuerdo de mi niñez el ritual de comprarle a mi padre su Huelva en el kiosko del barrio. No podía faltar en casa pese a que sus ocupaciones no le dieran para leerlo a diario. Una montaña de periódicos atrasados le esperaban, sin importarle la fecha. A él le tranquilizaba verlos que estaban allí, y saber que no le faltaba ninguno. Pese a que la montaña alcanzase casi el metro de altura, sabía que tarde o temprano se la terminaría devorando.

Y, casualidades de la vida, les cuento que desde hace un año este aficionado y apasionado de la lectura de un periódico, el Huelva, en papel, anda buscando con más interés que nunca el editado cada sábado. Me cuenta que últimamente se viene riendo con un artículo de opinión de una persona anónima, “un tío” apodado Chungaleta de Huerva, y resulta que le encantan, que le da palos a todo el mundo con una gracia que no ha leído en sus 40 años de Huelva.

A ver cómo, de qué manera, consigo explicarle yo que ese artículo es mío, y que yo soy, y que… Hace poco más de un año, en una rápida cita a ciega a tres bandas, dos cervezas y un verdejo bastaron para aceptar una propuesta que jamás me esperaría que llegase… frente a mi, dos personas, una con rostro serio pero a la vez cercano, y la otra con una sonrisa permanente, me invitaban y me preguntaban... ¿¡de dónde has salido!? Y hasta aquí hemos llegado: un año de aquel primer artículo, el cual pensaba que tan solo leería aquel aficionado a la lectura…

Ayer, pese a que ya lo sabía, pues saben que el Chungaleta se entera de todo, María Fernández hizo público que “la del verdejo bien fresquito”, que tanto creyó y afán puso para que esto sea una realidad, hoy cierra su etapa tras 26 años de dedicación plena y absoluta.

Me alegro, siempre que ello suponga el bien para ti. Te mereces todo lo bueno que te pase en la vida. A la vez, nostálgico, pienso que te me alejas cuanto más cerca creía encontrarme de ti. ¡No se si te interesará que esté más cerca o más lejos de ti! En fin… y pensábamos que el fichaje de Florentino de Kylian Mbappé era el fichaje del verano… ¡A ver cómo lo hacemos ahora, pues sabes que eres carne de cañón! Aunque tu mejor que nadie eres sabedora de cuándo estoy y cuándo no, que sepas y entiendas que allá donde vas estás colocándote en primera línea de tiro para el Chungaleta de Huerva, TÚ Chungaleta de Huerva.