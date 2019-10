Sobre la estupidez

Hoy día nos gobierna la estupidez, nos dirige, nos controla. Y las amenazas que provoca en el ser humano son evidentes en nuestro tiempo. En una tira de Mafalda, la protagonista le dice a un amigo: "Vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en todo lo que te digan". Y es que no leer y ser estúpido es casi lo mismo. Es dejar nuestras voluntades en manos de unos ignorantes que controlan y manipulan, que nos dirigen, que nos gobiernan.

Pedro Sánchez no merece gobernar este país. No ha hecho nada para ello. Nos está endeudando de una manera tan descomunal, que ni siquiera nuestros hijos podrán asumir ese despropósito. Y, además, ahora que se acercan las nuevas elecciones, ha comenzado a prometer subida de pensiones, más servicios sociales y hasta se atreve a disminuir las peonadas de los agricultores en Andalucía y Extremadura. Y encima de todo ¿ustedes se lo creen? ¿de verdad? Si es así es que se dejan llevar por la estupidez. Y quien habla de Sánchez habla también de los otros líderes. Todos son iguales. La política, en nuestro tiempo, ha dejado de ser veraz, y se ha convertido en la representación de lo falso. No vivimos en democracia. Hace mucho tiempo que dejamos de hacerlo. No existe el poder legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial. Estamos en manos de la tiranía de la estupidez.

Vandana Shiva es una escritora india. Hay cosas que comparto con ella y otras que no, como debe ser. Pero sí hay una que me sorprendió escuchar. Dice Shiva: "Nuestro gran desafío es enfrentar la estupidez que nos gobierna hoy". Y tiene toda la razón en esta categórica afirmación que nos remueve. También nos conmueve su defensa de la naturaleza. Nos dice: "Es fácil darse cuenta de que la naturaleza no está muerta ni es inerte". Nos lo hacen creer para acercarnos aún más a la estupidez.

También Shiva habla de la "falsa comida": "La comida de los supermercados no es comida, son productos que se parecen a los alimentos. Están absorbiendo el comercio local desde hace diez años, desde que existe la globalización". Y los jóvenes defienden ese tipo de comida, y no solo los jóvenes, nosotros mismos. Nuestro tiempo y lo que ella denomina "falsa democracia", que permite ganar elecciones a los estúpidos.

Luchemos contra la estupidez. Ganemos la batalla a la estupidez o estaremos muertos. La naturaleza no morirá, pero nosotros, el poco o mucho tiempo que pasemos en ella, seamos felices, dignos, honrados, sensatos. Alejémonos de la estupidez. No necesitamos a los gobernantes para ser felices.