El 27 de noviembre ha sido siempre una especie de sinónimo del "Día del Maestro", en honor a San José de Calasanz, sacerdote aragonés, pedagogo y fundador de las "Escuelas Pías". Pero no solo fue San José; para ser justos, habrá que citar a San Juan Bosco, fundador de la Orden Salesiana y patrón de los estudiantes de Formación Profesional e, indiscutiblemente, a Santo Tomás de Aquino, considerado el protector de los estudiantes de Bachillerato. Es fácil reflexionar acerca de lo devota y religiosa que era la sociedad española de aquellos tiempos en los que no se conformaba con tener destacados pedagogos como patrón sino que además, tenían que ser santos.

Por si esto fuese poco y estuviésemos carentes de "patrones", desde 1994 se considera el día 5 de octubre como el "Día Mundial de los Docentes". Se trata de una conmemoración laica que, auspiciada por organismos internacionales (la UNESCO, la OIT, UNICEF y la Internacional de la Educación), apuesta y pone en valor la importancia de la labor de los docentes, además de utilizar un demandado nombre único, que no diferencia géneros). Por si fuese poco, rizando el rizo y para no ser menos, este año no proponen, sino que dictan desde la Junta de Andalucía una nueva fecha: el 26 de febrero se considera ahora como "Día del Docente" (lo mismo, sin "Mundial"). Por su parte, el colectivo universitario que no quiere quedarse atrás ni comparte la festividad con los centros docentes no universitarios, decide que este año el martes 2 de marzo se celebrará el "Día de la Comunidad Universitaria", refiriéndose a la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte".

Resumiendo, no puede ser casualidad que se celebre el citado "Día del Docente" aparejado al "Día de Andalucía" consiguiendo cuatro días festivos seguidos. Existen razonables dudas si sólo se pretende conmemorar y honrar la encomiable labor de los docentes o bien se trata simplemente de que dispongan de varios días de asueto. Y yo me pregunto: ¿De verdad hay que buscar justificaciones para que los docentes puedan dejar sus clases unos días? ¿Es que (y ahora más que nunca), no merecen un descansito después de tratar que el alumnado aprenda no solamente cuestiones curriculares, sino asuntos higiénicos, familiares y virtuales? ¿En serio hay que inventarse un "Día del Docente" cuando otras Comunidades celebran por esta fecha la "¿Semana Blanca", (sin nieve), y nadie dice nada? ¿Hasta cuándo durarán los complejos de inferioridad de Junta de Andalucía?