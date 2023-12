...y lo que debe traer

Pero ese protagonismo buscado de Pedro Sánchez y su Gobierno no debe quedar ahí. El mensaje de los dos aliados empresariales, Cepsa y C2X, satélite de Maersk, apuntaba a 2025 como fecha en la que se concretará definitivamente la inversión para un proyecto que requiere de un importante empujón de la Administración. No todo es la foto en ese acto de Dubái. Este proyecto, como otros de hidrógeno verde y de metanol verde que están en desarrollo, requieren, más que de soporte económico, de un indispensable acompañamiento en infraestructuras eléctricas. Es la base. Y no hay tiempo que perder.