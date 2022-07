Lo cortés y lo valiente

Resulta gratificante comprobar como en España, cuando nos lo proponemos, sabemos hacer las cosas tan bien como el mejor y, desde luego, como anfitriones resulta muy difícil superarnos, tampoco en la gestión de la seguridad de eventos trascendentes.

Por tanto, hay que felicitarse como país por toda la organización de la Cumbre de la OTAN. Se ha dado el nivel máximo de corrección organizativa y, en consecuencia, hemos vendido Marca España y no es nuevo, JJOO; Expo-92… con lo que se demuestra que las capacidades, si superamos el contexto de confrontación política y las objeciones antisistema, las tenemos.

Dicho esto, del éxito de imagen y efectividad, ahora, es necesario ver si los teóricos logros de la Cumbre en lo político, aunque no haya mención nominal de Ceuta y Melilla, se ven refrendados por los Parlamentos de los países atlantistas, lo que va a poner en evidencia quienes tienen o no sentido de Estado y lo vamos a comprobar con el debate sobre el aumento de la fuerza naval USA en Rota, por ejemplo.

Pero como "lo cortés, no quita lo valiente", hay que decir cómo aprovechando el florido manto de la Cumbre, se ha continuado con la radicalización de la gestión política, en un intento de camuflar el 19 - J, cimentados en la ausencia de la verdad, la falta de autocrítica o de continuo blanqueo - nunca más adecuado el término - de los acontecimientos relacionados con ETA y rentabilizados por lo filoetarras de Bildu con enorme enfado de los "pendulares" miembros del PNV.

Y es que, tras la inflación de autoestima alcanzado en cuarenta y ocho horas y la colección de imágenes para completar el álbum de fotos, el señor Sánchez, vuelve a su realidad. Sí, esa en la que no dice la verdad cuando comenta que sus opiniones sobre la tragedia en la valla de Melilla, las hizo sin estar informado - no se lo cree, ni él - y seguirá con los desembarcos en las llamadas empresas "estratégicas", como INDRA o institucionales, tal cual es el INE… pero la SEPI no ayuda a Abengoa, ¿por andaluza? Y tolerando incompetencias que, al parecer, debe compartir como las de la "arregladita", Calviño, incapaz de aceptar lo erróneo de sus decisiones que llevan a la conclusión de que entonces, no dice la verdad.

Por fin, resulta frustrante el acuerdo con Bildu en relación a al Memoria ¿Democrática? que cuestiona la historia de su propio Partido Socialista. Sí, al que alguno de sus ocios acusó de tener "manchadas las manos de cal" y, aún así, se unió a ellos. Y el acuerdo lo hace en fechas coincidentes del XXV Aniversario de la liberación de Ortega Lara que profetizó: "seguirán matando" y el 12 de julio del mismo año asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Así que el éxito, no sea coartada encubridora de la mala gestión de la crisis económica, la deriva radical de su gestión y la pérdida de respeto a la inteligencia de los ciudadanos.