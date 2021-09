¿El cambio climático afectará a la política otoñal?

Se acabaron los eternos y reflexivos paseos agosteños. Se fueron para muchos los lentos atardeceres y resplandecientes amaneceres en los que logramos detener el tiempo para pensar un poco más en nuestra propia existencia y encontrar respuestas a muchas preguntas que nuestro quehacer diario nos impide hallar. Y llega la bendita rutina, esa que en cierto modo marca el compás de nuestros biorritmos y con ella los primeros celajes septembrinos de Novenas a la Patrona, la centinela que siempre nos protege desde su atalaya del Conquero. De repente y sin solución de continuidad regresan las aceleraciones y el cosquilleo propios del comienzo de un nuevo curso. Con el equinoccio se abre ante nosotros un nuevo tiempo lleno de interrogantes, que a la postre resultará esclarecedor para muchas de nuestras preocupaciones.

La primera de las preguntas que cabe hacerse es si el calentamiento global también derretirá a corto o medio plazo a nuestros políticos autonómicos, no lo entiendan con mala baba que no me refiero a travesuras de diablo cojuelo, sino a la posible ruptura de la concordia del pacto de Gobierno que permite a Juanma Moreno ser el hombre de moda de la política supramunicipal andaluza; aunque ojito amigo con el otro Juan, que tiene grandes habilidades para granjearse raudo el afecto de la ciudadanía y puede ser el antídoto que necesite la izquierda para despertarse al unísono con una sola voz, alejada de estridencias más radicales.

En lo local, como ya habrán adivinado por la proliferación de ruedas de prensa de estos días, nuestros políticos también han vuelto de su descanso y traen sus alforjas llenas de nuevas fórmulas y placebos con los que llenarnos la sesera de proyectos. Cara al otoño cabe preguntarles si ¿se acelerará lo del AVE? o ¿por qué Huelva es la provincia andaluza que menos inversión bruta percibió entre 1985 y 2018? Sólo el 0,9% de toda la inversión nacional fue a parar a mejorar las infraestructuras de transporte onubenses. Tomayá. Seguimos pues a la cola de España en inversión pública en movilidad, algo que parece continuará con el PP, pues la Consejería de Fomento protagonizó el último agravio al no invertir en Huelva ni uno solo de los 176 millones de euros en logística. Pa matarse. Y cabe preguntarles también si la solución ideada por Cultura para el Arqueológico pasa por mantener la propia sede actual, amén del edificio de Plaza de las Monjas y así disponer de los dos enclaves para albergar grandes muestras. Y el Recre, ¿confirmará que redivive? ¿Y la pandemia? ¿Y la luz, bajará?... Dudas que confiemos sean certidumbres, que el tiempo vuela y ya mismo vemos la espalda de Baltasar... Tempus fugit.