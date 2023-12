Cuando titulo “No aprende” es evidente que me refiero al papel institucional que le corresponde como Tercera Autoridad del Estado a presidir el Congreso de los Diputados. Sin embargo, en la apertura de la Legislatura, no se correspondió con el papel de imparcialidad inherente al cargo mediante un discurso ideologizado, al servicio del Gobierno con una cierta rebaja personal ante el propio Presidente.

Por tanto, ha aprendido al ejercicio servil de su cargo porque aún no se ha enterado, ni aprendido, a ejercer con objetividad su altísimo cargo y demostrar que la colonización de las Instituciones no es una realidad cada día más patente.

Está claro, Paqui, no aprendes y te consideras una portavoz preferente para justificar actuaciones del Gobierno, de manera que sobran discursos de contenidos inasumibles y lamentables porque presides un foro que representa a todo el pueblo español sin distinción de ideologías.

Sobran pues, Paqui, las apelaciones a la crispación y a la ¿opacidad?, cuando ese Gobierno oculta los contenidos de sus pactos con Bildu y Junts, a lo que debemos añadir con estos últimos la neutralidad del lugar de negociación – ejecución, el carácter de bilateralidad como si se tratara de Estados distintos y la presencia de un mediador, en un ejercicio de ausencia de calidad democrática cuando se contempla la “investigación” de casos de lawfare en un claro cuestionamiento de nuestro Estado de Derecho.

Dicho esto, hay que precisar alguna cuestión más. Aunque no se planteó más que como no constitucional el tema de la “amnistía” antes del 23J, aceptamos la legitimidad de origen del Gobierno pero ello no obliga a aceptar la legitimidad de ejercicio cuando se hace dejación de los valores democráticos y se soslayan los principios constitucionales de igualdad ante la Ley para todos los ciudadanos, se conculcan los elementos de unidad nacional contemplados legalmente o se dice, sin reparo alguno, la pretensión del señor Sánchez de elevar un muro de contención frente a los opositores, arropado por sus aplaudidores mientras muchos otros españoles mantienen la incertidumbre de saber que una cosa es formar gobierno y otra gobernar. No vale con el autobombo de creer, junto a sus socios, que ya han superado la Transición y que lo positivo no fue lo que hubo sino lo que viene ahora. Amigo lector, ¿se puede afirmar esto sin dejar de ser neutral? ¿Acaso negociar en Suiza la posible estabilidad del Gobierno es mejor que unos Pactos de la Moncloa? ¿Eran similares las reuniones del constitucionalismo en construcción a las controversias entre Nadia y Yoli, en relación al subsidio de desempleo?

No, Paqui, tu discurso fue un fiasco total, sabes servir a tu señor pero no aprendes a conocer las servidumbres de este cargo que tu Jefe te regaló.

Y, por cierto, en actos como el del otro día, por protocolo, al menos, se finaliza con: ¡Viva el Rey! ¡Viva España!