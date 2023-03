Ahora este mundo loco pone nombres a todas las meteduras de pata fruto de la inmadurez de no saber enfrentarse a los miedos e inseguridades de personas faltas de valores, autoestima y/o empatía. Sí, los anglicismos del desamor han llegado para quedarse.

Haces ghosting cuando ignoras a otra persona hasta que se da por enterada de que la cosa se ha acabado, es decir, haces “mutis por el foro”. Hacer haunting significa desaparecer haciendo ghosting, pero seguir pendiente de la actividad del otro en las redes sociales. Si alguien que te ha hecho ghosting quiere volver a tu vida a través de las redes sociales, te está haciendo zombieing.

Cuando sales con personas que no te convienen haces fleabaggin. Orbiting consiste en dar a “me gusta” a todas las publicaciones de una persona, ver todas sus historias, pero sin hablar nunca con ella. Haces curving cuando te tomas tu tiempo a la hora de contestar a los mensajes de otra persona.

Breadcrumbing hacen las personas que mandan mensajes y coquetean con alguien pero sin tener intención de llevar el tema más allá.

Muy parecido al breadcrumbing es el benching, que se aplica a una persona concreta. Se trata de mantener el interés de alguien vivo, pero sabiendo que nunca vais a acabar juntos. La idea es que cuando te hacen benching te tienen “en el banquillo”.

La mayoría de estos términos hacen referencia a situaciones por las que todos hemos pasado alguna vez, a veces como hacedor del daño y otras como dañados. Actitudes vergonzantes de las que no te sientes orgulloso. ¿No os ha pasado que os cuentan que fuiste un tirano con alguien hace años y no te acordabas de que la historia fuera así? Eras otra persona, más joven, poca claridad mental y mucha cobardía. Esto se olvida rápido, no como cuando te dejan a ti. Yo una vez lo supe con una mirada: sabía que la relación se había terminado en una sala llena de gente y sin palabras de por medio. Él me miró, yo le miré: sabía que me iba a dejar.

Todos los manuales dicen que hay que ser francos, hablar sobre lo que te molesta o lo que te gustaría que fuera. Si no tienes el valor o las ganas de decirlo en persona se dice por teléfono, por carta o dejas un pósit en la puerta del frigorífico. ¿Dónde quedó lo de “tenemos que hablar”? Tres palabras que juntas dan un miedo como pocas frases pueden darlo: subidón de adrenalina, aumento de pulsaciones, respira hondo, tienes que mantener la calma, no llores, no llores, no llores...

Menos mal que los años te hacen ver todo esto de forma diferente, al igual que aprendes de tus errores e intentas no repetir escenas que harían que tu madre te eliminara de su testamento. Quiero pensar que al crecer y madurar dejas de hacer estas estupideces, así que presta atención: en la primera curving cambia de sentido y no te quedes en el benching porque el partido hay que jugarlo de titular, que de fantasmas y zombies estamos ya muy cansados.

“Todo el mundo se merece a alguien que le mire como si fuese lo mejor que le hubiera pasado”.