Y ahora toca Afganistán!!!

Recuerdo el artículo publicado en Blog ABC por Esteban Villarejo, informando del "ranking de las 100 principales empresas de Defensa, con Lockheed Martin como líder" de un mercado que, se estima, alcanzó en 2016 los 374.800 millones de dólares en ventas y donde EEUU copa el sector con 38 empresas, lo que significa un 57,9% del total, seguida por compañías británicas (9,6%), rusas (7,1%), francesas (5%) y transeuropeas (4,2%) y donde España ocupa el puesto número 98 con Navantia.

(Refrendado por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-12/fs_arms_industry_2016.pdf)

Este productivo servicio generó, en aquel año, más de tres millones de puestos de trabajo directos a nivel mundial, a los que deberemos añadir otros varios millones de empleos en los países que las importan, más el comercio de tránsito y servicio. Entre los principales compradores o importadores de esas armas, destacan los países asiáticos (China, India, Vietnam, Corea del Sur…) y árabes, especialmente Arabia Saudí.

Tras los datos viene la reflexión lógica de que la "ley de la oferta y la demanda" es la que justifica este oneroso negocio, que no sólo se apoya en que existan clientes, sino en el consumo que se realiza del producto vendido y comprado.

Si seguimos con la reflexión, debemos pensar que no estamos hablando de un uso para la caza o el tiro deportivo, estamos hablando de armas de alta tecnología bélica que los Ejércitos de todo el mundo requieren para defensa y ataque contra el potencial enemigo o para disuadir que lo sea, como por ejemplo el Fusil de asalto AK-47 ruso, el fusil M16 de calibre 5,56 mm americano, la ametralladora M240 estandarizada por la OTAN, etc., dedicado a infantería, o los habituales misiles, drones, tanques, aviones, bombas, munición del calibre más diverso y de inmenso poder letal… con el agravante de que su significada tecnología electrónica está en permanente desarrollo tecnológico y con los sistemas informáticos más avanzados de la época; nos referimos a las nuevas armas para las guerras del futuro. Avanzando un poco más en la reflexión, el uso de tal tecnología armamentística sólo puede ser probada en escenarios bélicos, habitualmente ajenos a los países productores; pero no sólo se trata de probar armas nuevas, si quiero que mi "negocio" sea rentable, también deberé "gastar" todas aquellas que se me están quedando obsoletas, y parece que hay dos alternativas, una, venderla a otros países que no precisan estar tan avanzados, porque no son "grandes potencias" y la segunda destruirlas con su uso selectivo, en cuyo caso deberemos preguntarnos ¿dónde?

Según el artículo "La Seguridad en 2018", de Enrique Navarro en la revista Defensa, parecía que el yihaidismo del Daesh estaba casi controlado después de varios años, pero ahora se reinicia en Afganistán… con lo que Oriente Medio seguirá siendo el principal foco de atención, junto a Corea del Norte, Irán, la nueva involución en el Líbano… lo que parece "justificar" la reforzada alianza de EEUU con Israel y Arabia Saudí conformando así los ingredientes de la amenaza sempiterna. Si son escenarios planificados para el negocio de las armas, el efecto bumerán está servido, pues su efecto primario es la emigración, como está sucediendo actualmente en la Unión Europea, y lo que al principio era una acogida solidaria y emocional, podría terminar por convertirse en una "molestia", pues altera el espacio social que se ha tardado años en construir, a base de esfuerzo e impuestos de una generación adulta que no asume por completo el concepto de escenario global que muchos jóvenes impulsan.

Y es que los emigrantes, vengan de donde vengan, incorporan sus costumbres y tradiciones, exigen sus derechos al cabo de un tiempo de estancia, forman sus lógicos guetos de convivencia… poniendo condiciones a la integración social del país que les acoge, promoviendo desencuentros que están llevando a determinados países de la UE, como Austria, Alemania, Francia, Suiza a elegir representantes de opciones extremas nacionalistas, que pudieran alentar el racismo en sectores ciudadanos que siempre fueron moderados.

Mientras tanto actúan los intermediarios, es decir, los Bancos y sus accionistas, las multinacionales y sus accionistas, los productores y sus accionistas, los compradores y sus accionistas…. y reitero lo de "accionistas", pues somos todos los que compramos acciones y ganamos dinero sin pensar en su procedencia.

Somos parte de ese "poder" que no ve más allá de esa riqueza temporal que sólo dura los ochenta años de vida biológica media que tenemos; de ese sector que prefiere dominar el mundo durante sus treinta años de vida activa, fustigando al resto de ciudadanía y limitando las opciones de felicidad que la convivencia solidaria y saludable conlleva. A veces, ni tan siquiera se puede sobrevivir o disponer de esa mínima calidad de vida a la que se tiene derecho, y ello promueve, de manera indirecta, la alteración social que, en ocasiones, conlleva a una defensa irracional y extrema que acaba en supuesto terrorismo de grupos o en lobos solitarios, pero ¿qué o quién lo promovió? ¡¡Reflexionemos!!