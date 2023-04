En una época de sequía como en la que nos encontramos, todas las alternativas dirigidas a proveer de agua a poblaciones así como a sectores económicos como el agrícola y ganadero, que están padeciendo las consecuencias de la falta de este bien escaso, son bien acogidas. Hay que aprovechar a conciencia todos los recursos que se encuentran a nuestro alcance y no se debe permitir, bajo ningún concepto, que se desaprovechen. Esto está pasando con la Fuente Vieja, de la que continuamente está manando agua sin que se le dé un uso.

No sólo para los sectores agrícola y ganadero, también para la industria el agua es un elemento clave para su producción y es incomprensible que se desperdicie. Ahora hay una fuerte apuesta por el hidrógeno verde y su obtención pasa por garantizar el suministro necesario de agua para poder obtenerlo.

De la Fuente Vieja, el único acceso al acueducto subterráneo romano, datado en el siglo I d.C., manan miles de litros de agua al día que no se aprovechan, no se les da ninguna utilidad. Es un recurso que está ahí, pero que no se tiene en cuenta.

Actualmente se están acometiendo las obras de remodelación del entorno de la Fuente Vieja y de uno de los miradores del Conquero, el que se encuentra junto a la torre de comunicaciones, en la avenida Manuel Siurot, una de las actuaciones enmarcadas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Huelva (Edusi), que cuenta con cofinanciación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El proyecto urbanístico persigue en esta primera fase, con la finalidad de poner en valor su contenido arqueológico y natural, posibilitar la accesibilidad de los ciudadanos hasta el lugar, así como el encauzamiento del agua que mana de la fuente. Ya se han realizado los trabajos para encauzar el agua, mediante canales, y las plataformas peatonales para acceder a la fuente desde la nueva plaza, utilizando un pavimento en tonos similares a los del cabezo para mantener la estética natural.

Paralelamente, se podría plantear el uso que se podría dar a los miles de litros de agua que diariamente se están perdiendo sin que se haga nada para impedirlo. Es cuestión de analizar la situación y ver de qué manera se podría dar rendimiento a un bien escaso, que en Huelva nos damos el lujo de tirar.