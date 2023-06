El término cultura deriva de cultivar, y precisamente ese es uno de sus principales problemas. En los tiempos de WhatsApp y Amazon las cosas se quieren al instante. Ya. Para cultivar hace falta paciencia, saber que los frutos se recogerán a largo plazo, y en ocasiones la semilla plantada no germinará, sin una causa exactamente objetiva. Así que paciencia y trabajo son dos constantes para el desarrollo cultural. Por eso, el otro día me gustó leer por redes el agradecimiento de mucha gente a la labor de Daniel Mantero al frente de la Concejalía de Cultura en el Ayuntamiento de Huelva. Mencionaban el intento de convertir esta ciudad en un destino cultural, y términos como dedicación, esfuerzo, valentía, … son algunos de los que leí vinculados a su gestión. A mí me faltó el término preparación, algo que se obvia más de la cuenta, pero haber contado con un profesional de la cultura ha dado sus réditos. Y me da la sensación de que cuatro años con pandemia de por medio no dan para que haya desarrollado en su conjunto el programa que tenía en su cabeza. Aunque ya mucho ha dejado sembrado. La remodelación de espacios es algo que no luce en demasía, pero la Casa Colón y el Gran Teatro ya andan en la línea de acoger producciones del siglo XXI. No sé si recuerdan cómo han sido las programaciones de Colombinas, la Cinta o San Sebastián, pero esos carteles son de festivales de los curiosos. Navidades, con el centro convertido en un espectáculo de luz y sonido o la modernización de la cabalgata de Reyes. Revitalización de la Banda Sinfónica Municipal. La propia programación semanal del Gran Teatro y la Casa Colón, con figuras de primerísimo nivel, obras de teatro y danza de alto prestigio, y la llegada de musicales, en plural, de los que parecían destinados a disfrutarse únicamente en la Gran Vía madrileña. Llenos y más llenos, dando hueco también a lo local con la Sesión Huelva. La creación de una página web desde la que adquirir las entradas. La enjundia del Festival Flamenco Ciudad de Huelva, nacional e internacional, que arranca esta misma semana con un cartel abrumador. Una Feria del Libro que lucía bonita, visitable, acogedora, ganando un punto más de calidad. Esa red de cursos de Huelva Ciudad Cultura donde artistas de todas las áreas han formado a onubenses. Y el mantenimiento de nuestras tradiciones. Ahí queda el buen equipo de profesionales municipales y lo sembrado, así que el siguiente aproveche y tenga también paciencia. Y a Mantero, ya que tributo viene de tributar, vete tranquilo que estos cuatro años te salen a devolver por todo lo que has dado.