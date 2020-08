Redes sociales y verano ¿Problemas a la vista?

Estamos en la mejor época para muchos, y pesadilla para otros. Al verano o lo quieres, o lo odias. Unos piensan en playa, mar, relax. Otros solo piensan en el calor insoportable. "Con lo a gustito que estaba yo en mi casa con el aire acondicionado. ¡Pero si en la playa es donde hace más calor!". Vengo a hablar de la combinación verano redes sociales, o mejor dicho, del uso de las redes sociales en verano. Y eso que casi nos quedamos sin una nueva edición de Mis Bis confesiones. Ando de vacaciones, así que mi cerebro al ver un teclado me dice "vamos tío, no me jodas" y entra en parada. Por suerte, ha salido de esta, y mientras escribo estas líneas mira para otro lado. Sorry bro, o cere(bro). 5 minutos sin amigos por el comentario.

El verano es la estación en la que los españoles usamos más tiempo las redes sociales. Sí, sí. Y como podrás imaginar accedemos sobre todo desde smartphones. Compañeros inseparables y extensiones de nuestras manos. Se llegan a compartir el doble de fotos que en invierno.

Instagram y similares se convierten en un goteo constante de playa, comidas con una pinta de miedo, cócteles, atardeceres, sonrisas de felicidad. Y claro, al haber más contenido para consumir, y al tener más tiempo libre al estar de vacaciones, pasamos más tiempo entrando en redes sociales. Parece una consecuencia lógica. Son meses en los que la vida de nuestros amigos en la red tiene más actividad, y esto hace que le dediquemos más horas. Hasta aquí todo normal. Sin embargo puede traer algunos problemas. Me centraré en dos. El primero es la aparición de comparaciones, que acaban con la entrada en escena de la frustración. En verano mi Instagram 'se peta' de barcos, calas en Menorca, fiestas en Ibiza. Bueno, este no. Ahora se os ve a todos en la cueva de Benagil. ¿Se están regalando viajes allí y no me he enterado? Y claro, ante tanta imagen guay, llegas a pensar "pero qué mierda de vida tengo". El segundo problema es: si dedicas más tiempo a usar las redes, le estás quitando tiempo a otras actividades o personas. ¿Tienes pareja? Ya te estarás imaginando por donde voy. He escuchado varias veces aquello de "Fulanito y Menganita rompieron por culpa de Facebook". Esa combinación de verano, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp parece que se lleva a muchas parejas por delante. Pero, venga ya, seamos serios. Las redes sociales no dejan de ser herramientas. Comentaba la psicóloga Carme Sánchez, "es verdad que pueden ejercer de facilitadores en determinadas situaciones y en las relaciones personales, pero no son la causa de la ruptura". Quizás sea un problema de atención o desinterés. O el calor. Si es que el calor es muy malo…