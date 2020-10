Cuando el niño (bueno, en realidad no se sabe si Hugo es un niño, un preadolescente, o un adolescente en toda regla, porque estas etiquetas varían con mucha frecuencia) sale del instituto, sudoroso y hambriento, corre (como puede, claro: la mochila donde lleva los libros puede pesar, con escaso margen de error, unos 20 kilos) y cruza la calzada hasta alcanzar a otro niño (o como quiera llamársele) de más o menos su edad:

-Bro, (de brother) no te vayas tan deprisa que tenemos que quedar para luego ¿Ya no te acuerdas?

Su amigo, en este caso su bro, con cara de asombro, le contesta:

-F, (decepción) bro, es me han puesto un partido para esta tarde, no podré ir con vosotros.

-¿En serio? Lol, lol, (asombro) ¡no me digas!, si vamos en plan poco tiempo- le responde Hugo. Bueno, no te rayes (obsesiones), en serio, ya quedamos otro día.

Mientras Hugo baja la cuesta del Conquero, va pensando preocupado en su bro. Al llegar a casa, aborda a su padre:

-Pap (papá), ¿todavía no ha venido mam (mamá)? En serio, en plan (multisignificados)… habrá que comer, ¿no? Que esta tarde salgo temprano ¿Qué por qué tan temprano? Pero si a las 6 ya está La Palmera petá (llena). Mientras viene mam, escribiré a Alicia para ver si puede venir. ¡Oh! ¡Qué tipa! Esta niña con cualquier cosa se siente living (feliz) total ¡Xd, xd, xd…! (por Dios, ¡Qué gracia!)

Al momento, mira su móvil con cara de pasmo:

-¿Qué? ¿Cómo?... ¿Pues no que se ha lagueao (interrumpido)? En serio, espero que no me hayan baneao (desaparece tu cuenta). Me da cringe (escalofríos). Bueno, lo dejaré en manos del karma. Al cabo de unos minutos, su pap y su mam le oyen gritar:

-Yass, (Sí) Qué gg! (¡Qué bien!) ¡Tranquis, en plan no ha pasado nada al móvil. Vamos, es que me banean y la monto, ¿eh? Real, en serio, Real (Verdad enfatizado)… ¿Alguien ha visto mi último tik tok?

Este uso de abreviaturas (casi todas procedentes de vídeo juegos), anglicismos e iniciales de palabras, (todo vale si produce un sonido desconocido), es la estrategia seguida por los más jóvenes para distinguirse y, al mismo tiempo, reforzar (sin saberlo) la conciencia de grupo. Y no, no es un agravio a nuestra lengua, aunque pueda parecerlo, porque su uso es demasiado efímero. Esperemos que la RAE, la de "Limpia, fija y da esplendor" no incluya estas expresiones en su diccionario que hasta se le puede ocurrir.

Sea como sea, no renunciemos a las palabras, aunque ocupen solo una letra (F). Recordemos a Alberti para quien "las palabras abren puertas sobre el mar".