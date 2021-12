Querido NEGACIONISTA: Espero que puedas hacer una pausa en tu lucha desaforada en redes sociales, ésa a la que dedicas tanto tiempo para demostrar que tú tienes la razón y los demás, científicos y especialistas incluidos, no somos más que borregos manipulados por una especie de Club Bilderberg de farmacéuticas y políticos. Déjame que te cuente un secreto. El Covid existe. Ya sé que me vas a decir que es un invento mediático, una plandemia y que a ti te ha dicho Miguel Bosé no sé cuántas ocurrencias sobre vacunas o el uso de la mascarilla. Vas a hacer dos años de cruzada sin igual para reclamar al mundo que abra los ojos ante la gran mentira de nuestro tiempo. Ánimo.

Como es posible que aludas al argumentario de la mortandad por otras enfermedades y esas cosas que repites como mantras incuestionables, prefiero que nos centremos en algunas experiencias concretas. Te extrañaría saber que la pasada Nochebuena hubo familias separadas, abuelos que tuvieron que felicitar a sus nietos por viodeollamadas, padres, madres o hijos encerrados en sus habitaciones sin poder abrazarse, besarse o simplemente gozar del calor humano, ése tesoro que valoramos cuando lo echamos en falta.

Igual tampoco lo consideras suficientemente importante para ponerte una mascarilla o acudir a un centro de vacunación. Apúntate el caso de estudiantes que después de meses o años fuera han perdido la oportunidad de reencontrarse con los suyos. Igual piensas que el contacto familiar está sobrevalorado. Para quien va a pasar estos días en una habitación de un piso de estudiantes o una residencia en el extranjero habría que preguntarle si opina lo mismo. Obviamente no tiene tanto criterio como tú.

Te diría incluso que hay parejas que después de meses esperando ver la cara de su primer hijo se enfrentan ahora a la posibilidad de vivir el día más maravilloso de sus vidas separados. A ti eso, que creciste imbuido de toda gracia, posiblemente tampoco te parezca suficiente.

Pensarás que todo son invenciones de quien suscribe. Te sorprendería saber que son historias cercanas, vividas todas en la última semana en un entorno casi íntimo, sin que nadie me haya tenido que contar ningún cuento.

Espero no haberte quitado demasiado tiempo. No olvides brindar con un chupito de lejía en Fin de Año. Tú sabes que no hay mejor remedio. No seré yo quien te contradiga en eso.