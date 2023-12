Ya que es de bien nacido ser agradecido, inicio estas papas con chocos dando las gracias por las felicitaciones a través de mensajes que recibí el sábado. Fue como todo lo que se viene haciendo desde el Consistorio, “un éxito”. A los saboridos/as/es comunicarles que me sigo esforzando para que le encuentren el punto a esto; ¡gracias también! ¡No todo el mundo puede ser chungalista!!

Con el eco aún del último éxito municipal, del día de la inauguración del alumbrado, by Nacho Molina de nuevo, el de jangarilla se ha convertido en un Mbappe: absolutamente todo lo que toca se convierte en éxito. La iluminación navideña nada tiene que envidiarle a la de grandes ciudades, y ésta está a la altura de Manhattan, de Vigo o de la calle Larios malagueña. Aunque con la famosa calle de Corrales, ¡David Toscano le ha querido hacer competencia! Y aun así, enhorabuena, concejal.

Me sorprende e inundan las dudas sobre la novedosa iniciativa del Grupo Municipal Popular llamada Despacho en la Calle, que se ha llevado a cabo por Pérez Cubillas. Que alguien, por favor, me aclare si la calle o el despacho de más de uno está aquí o está a algunos kilómetros, en la calle Ferraz, por ejemplo. Pues, Gabrié, si lees esto, desde que llegó Pilar no se te oye ni se te ve. Imagino que andará usted bastante ocupado en el cometido de traernos a Puigdemont, pero tiene usted a Huelva abandonada. ¡Ni que fuera Puigdemont imprescindible para los campanilleros de la Cinta! Ahora le toca hacer oposición, y estamos o no estamos.

Pilar, mientras tanto, continúa a lo suyo, happy. Persistente con la ardua tarea que inició desde que aterrizó por el Consistorio. Ella sigue con su incesante limpieza y “reordenación” de deuda; tanto énfasis le anda poniendo que le ha llevado a encontrarse una nueva y supuesta deuda de 40 millones. Quiero pensar que, además de en desayunos de ingentes cantidades de molletes de pan con tumaca, como se comunicó en su día, dicha cuantía pertenece a clases particulares de catalán en la academia Luxemburgo, o Academia Edimburgo, ¡perdón!

En definitiva, y termino, disfrutad de este tiempo tan bonito rodeado de familia y amigos, de zambombas flamencas, y quizás os llevéis una sorpresa y os encontréis a Pilar Miranda arrancándose con una letrita o haciendo compás.

¡¡Vámono mi gente buenayyyyy!!