A ver si es que lo están haciendo para despistar y resulta que son unos artistas, unos genios. Incomprendidos, pero genios. ¿Recuerdan? Llegamos a aquel playoff de 2019 de tan infausto recuerdo con un ambiente que no lo igualaba ni el impresentable de ‘tito Berni’ en sus también impresentables fiestas. Todo era maravilloso y estaba repleto de alegría e ilusión. Nos sentíamos casi invencibles con una racha histórica impresionante, una seguridad atrás que ni el mejor del más fuerte de aquellos ‘catenaccios’ de los años ochenta, con un ‘9’ al que le salía casi todo, con equipo y afición en una sintonía jamás vista; fuimos campeones tras la espectacular remontada final... pero el batacazo también fue espectacular; de leyenda. Y por dos veces por si fuera poco, que eso de repetir desastre ‘nos va tela’ últimamente.

Ahora está la grada -hablo de forma general, no digo que no haya lo contrario- desesperada, cada día más vaciada, más desconfiada, más temerosa y, tristemente, hasta anestesiada. Ningún jugador destaca ni se le ve fino –salvo Rubén, quizás-, el entrenador no puede estar más en el punto de mira (Salmerón era un semidiós entonces...) Cada rival nos parece el mejor Bayern de siempre por tramos, la desilusión se nota a leguas semana a semana, día tras día y partido tras partido dentro y fuera de casa pese a estar segundos y con la consecución del objetivo aún siendo una opción…

…Pues mira que si al final sucede lo de la 'conjunción planetaria' que decía aquella y subimos... No da esa sensación porque los indicios sugieren que la caída se ve venir, que a la primera seria que se nos presente nos van a dar un directo a la mandíbula que nos va a dejar KO y en otra larga travesía por el desierto, pero… ¿saben qué? Pues que no tengo mucha idea de esto. Sería la leche, no me digan que no. A lo mejor lo estamos haciendo así para que el resto del mundo se confíe, para que nadie pueda estudiar nuestras verdaderas y mejores armas y lo que tiene pinta de terminar en un entierro acaba en indulto en la fuente al transformarnos milagrosamente. Y yo que me alegraría como el que más. Eso sí, queridos, intentad disimularlo un poco menos, que ciertas cosas asustan mucho. Por favor; y por salud…